Beautiful torna in onda, dove eravamo rimasti: riassunto ultime puntate

Beautiful torna in onda su Canale 5: il riassunto delle puntate precedenti

Dopo una lunga pausa estiva, Beautiful torna in onda lunedì 26 agosto su Canale 5, alle 13.40. La soap opera americana riprende a intrattenere il suo pubblico con nuovi e interessanti colpi di scena. Ma dove eravamo rimasti? Innanzitutto abbiamo assistito al ritorno di coppia di Liam e Hope. Il giovane Spencer, dopo aver visto Steffy fare un passo indietro, ha scelto di costruire insieme alla Logan una famiglia. Ricordiamo che la figlia di Brooke è, al momento, in dolce attesa. Fatta eccezione per lo scontro di torte tra Brooke e Taylor, la cerimonia è andata come doveva andare. Ma se in amore Hope è riuscita a vincere, ecco che sul lavoro non è esattamente andata allo stesso modo. Infatti, Ridge si è ritrovato a scegliere tra la linea Intimates di Steffy e la Hope for the Future. L’amministratore delegato ha preferito continuare a finanziare solo una delle due linee di abbigliamento della Forrester Creations. A conquistare la vittoria è stata proprio Steffy, che ha lasciato Hope con l’amaro in bocca.

Beautiful: il triangolo amoroso di Liam, Steffy e Hope, la battaglia legale tra Bill e Katie

Il triangolo amoroso, composto da Liam, Steffy e Hope, non è l’unico dettaglio ad aver intrattenuto i telespettatori nel corso delle puntate in onda prima della pausa estiva. Scendendo nel dettaglio, attualmente c’è in corso la lotta legale tra Bill e Katie, per la custodia esclusiva di Will. Proprio da questa battaglia in tribunale ripartirà la soap su Canale 5. In particolare, fino ad ora, abbiamo visto il capo della Spencer Publications ritrovarsi contro la sua ex moglie, decisa a dare una vita migliore a suo figlio. A darle l’appoggio necessario ci pensano Ridge e Thorne. Con quest’ultimo è convolata a nozze, al fine di far vedere al giudice come insieme al Forrester possa dare una famiglia serena a Will.

Brooke appoggia Bill nella lotta legale con Katie, Ridge disposto a tutto

E mentre Katie diventava la moglie di Thorne, Bill riceveva l’appoggio di Brooke. La Logan, anche nel corso delle prossime puntate, continua a dare tutto il suo sostegno allo Spencer, convinta che Will debba stare anche accanto al padre. Questa decisione di Brooke, però, non può non essere apprezzata da Ridge. Infatti, ricordiamo che il Forrester è disposto a tutto pur di vendicarsi contro il suo grande nemico. Durante le puntate precedenti, il padre di Steffy ha chiesto apertamente al giudice di favorire Katie nel corso della causa. Nei prossimi episodi, finalmente assisteremo alla conclusione di questo processo, che vede vincere solo uno tra Bill e Katie.