Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 26 al 30 agosto 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: si conclude la causa sulla custodia esclusiva di Will

Lunedì 26 agosto torna Beautiful su Canale 5. Dopo qualche settimana di pausa estiva, la soap opera americana è pronta a tornare sul piccolo schermo e a intrattenere il suo pubblico. Tanti colpi di scena nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana. In particolare, al centro della scena i telespettatori vedranno la causa in tribunale per la custodia esclusiva di Will. Finalmente il processo si conclude il giudice emetterà la sentenza. Solo uno tra Katie e Bill riesce a ottenere, chiaramente, la vittoria. Intanto, Ridge e Brooke non riescono a ritrovare la serenità. I conflitti dell’ultimo periodo hanno particolarmente toccato la coppia.

Lunedì 26 agosto

Carter inserisce agli atti il certificato di matrimonio di Katie e Thorne, sicuro che questo elemento possa dare dei vantaggi economici alla Logan. Quest’ultima non sembra voler dare troppa importanza a questo aspetto.

Martedì 27 agosto

La causa in tribunale prosegue e vengono chiamati come testimoni Ridge, Liam e Thorne. Ovviamente ognuno di loro parla del suo personale rapporto con Bill. Anche Katie viene ascoltata, ma il giudice sembra non essere ancora pronto a dare la sentenza.

Mercoledì 28 agosto

L’udienza si conclude e il giudice sta per emettere la sentenza. Nel frattempo, Steffy e Hope osservano i provini fotografici delle modelle alla Forrester Creations.

Giovedì 29 agosto

Ridge e Brooke cercano di superare i problemi avuti in quest’ultimo periodo, che sono riusciti ad allontanarli. La situazione, però, tra loro è ancora abbastanza critica. Intanto, Bill e Katie attendono con ansia di scoprire il verdetto del giudice.

Venerdì 30 agosto

La causa in tribunale sulla custodia di Will si conclude con la vittoria di Katie e la sconfitta di Bill. La più piccola delle sorelle Logan ottiene la custodia esclusiva del piccolo ma solo per il momento. Allo Spencer non vengono chiuse le porte, poiché gli viene offerta la possibilità di una riesaminazione del caso in futuro. Katie ha ormai vinto la sua battaglia contro l’ex marito, ma sa di non averlo allontanato definitivamente come avrebbe voluto. Nonostante ciò, ora può comunque festeggiare con Thorne.