Beautiful: Thomas non muore ma finisce in coma, cosa succede a Brooke

Nuovi colpi di scena a Beautiful. Dopo che il segreto di Beth/Phoebe è venuto finalmente a galla, Thomas finisce in coma. Lo stilista è caduto da una scogliera, spinto da Brooke che voleva difendere la figlia Hope. Thomas lotta tra la vita e la morte per diversi giorni e questo manda in crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge. Quest’ultimo ha assistito a tutta la scena e non ha apprezzato il comportamento della moglie.

Thomas resta in coma per un breve periodo, lasciando tutti preoccupati. Oltre a Ridge pure Brooke, Hope e Liam. Ma niente paura: il ragazzo è pronto a svegliarsi. E quando riprende conoscenza non denuncia Brooke. Il detective Sanchez sospetta della Logan e attende il risveglio di Thomas per avere la sua versione dei fatti.

Thomas, in barba ad ogni aspettativa, non dà la colpa a Brooke di quanto accaduto a casa di Steffy. Forrester assicura che si è trattato di un banale incidente e che il gesto della moglie di Ridge non era di certo premeditato. Brooke e Hope ringraziano Thomas per il suo gesto ma continuano ad essere sospettose nei suoi riguardi.

Il destino di Thomas rischia però di essere compromesso a causa di Flo Fulton. La cugina di Hope è in carcere ed è pronta a coinvolgere Thomas nella faccenda dello scambio delle culle. A tal proposito il detective Sanchez riapre il caso della morte di Emma Barber, la nipote di Justin nonché stagista di Hope.

Nonostante le segnalazioni di Flo e Xander la polizia non riesce a trovare prove sufficienti per incastrare Thomas in merito al tragico incidente di cui Emma è rimasta vittima. Dunque Thomas non finisce in prigione, al contrario di Flo e Reese (che è stato fermato in Inghilterra).

La figlia di Storm è pronta a fare il nome di Thomas in fase di processo ma l’intervento di Shauna e Ridge cambia la situazione. Dopo aver chiesto invano l’aiuto di Quinn, Shauna ottiene la clemenza di Ridge. Pronto a tutto pur di salvare il figlio, Ridge stringe un accordo di immunità con Flo, che riesce così ad uscire dal carcere.

Alla fine l’unico a pagare per lo scambio delle culle è quindi solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas ossessionato da Hope

In America, intanto, l’ossessione di Thomas nei confronti di Hope non si placa. Dopo aver cercato di sposare Zoe per far ingelosire la Logan, il creativo acquista una bambola con le sembianze della ragazza. Una trama piuttosto creepy che sta appassionando i telespettatori americani.

In Italia, come sempre, toccherà attendere parecchio: ad oggi il divario tra le puntate italiane e le puntate americane di Beautiful è di circa un anno.