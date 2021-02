Beautiful, Thomas nell’acido: cosa succede a Hope, le anticipazioni

Lo stilista non è morto ma torna in scena solo in un secondo momento, sconvolgendo di nuovo la vita della Logan

Thomas Forrester ancora al centro delle puntate italiane di Beautiful. Dopo la caduta dalla scogliera ad opera di Brooke lo stilista è finito nell’acido in seguito ad una spinta di Hope. Quest’ultima, spaventata dalla situazione, è scappata via senza provare nemmeno ad aiutare l’ex marito. Ma che fine fa ora Thomas? Il figlio di Ridge è morto o è ancora vivo?

Ebbene, Thomas Forrester non è morto. Hope è però convinta di aver ucciso il ragazzo e corre così a casa, dove si sfoga con la madre Brooke. Dopo un lungo confronto le due arrivano ad una conclusione: restare in silenzio. Brooke e Hope decidono di non dire nulla a nessuno di quanto accaduto tra i due ex coniugi in modo da favorire una presunta scomparsa di Thomas.

Mentre Hope è divorata dai sensi di colpa, Liam, Ridge e Steffy apprendono dell’ultima decisione di Thomas su Douglas, ovvero quella di dare solo in parte l’affido del bambino a Hope. Una scelta che non piace a Ridge e Steffy, che sono sempre stati contrari alla richiesta di Brooke e Hope.

A Beautiful Hope è davvero provata dalla situazione e vorrebbe confidare quanto accaduto almeno al marito Liam ma Brooke si oppone. Per la donna si è trattato solo di legittima difesa e invita la figlia a mantenere il silenzio sulla faccenda. Nonostante il ritorno di fiamma con Ridge, Brooke è pronta a tenere un segreto del genere.

Ma si sa che a Beautiful i segreti hanno vita breve…Mentre Hope parla da sola, guardando una foto di Thomas il giovane appare in carne ed ossa davanti ai suoi occhi. Hope è incredula ma corre ad abbracciare Thomas, felice che sia ancora vivo.

Il figlio di Ridge spiega dunque a Hope di non essere caduto nell’acido che era stato già rimosso prima della caduta. Thomas è finito semplicemente nell’acqua e ha fatto credere a Hope di averlo ucciso. Il motivo? Quello di far capire a Hope che anche le brave persone mentono e hanno dei segreti in alcune circostanze.

Un modo insomma per farsi perdonare per quanto accaduto con Beth, la figlia di Hope cresciuta per diversi mesi da Steffy a causa di un malvagio scambio messo in piedi dal dottor Reese Buckhingham, il padre della modella Zoe. Mentre Hope e Thomas discutono entra Brooke, sollevata dal fatto che il figlioccio sia ancora vivo.

Thomas invita Brooke a dire tutta la verità a Ridge e quando Forrester Senior scopre quanto accaduto al figlio resta letteralmente sconvolto. La moglie era pronta a nascondere la presunta morte di suo figlio pur di proteggere Hope. Decisamente troppo per Ridge, che si allontana definitivamente da Brooke.