Beautiful, Steffy incinta? Jacqueline Macinnes Wood potrebbe lasciare la soap

Beautiful, Steffy è davvero incinta? Jacqueline Macinnes Wood potrebbe aver deciso di lasciare la soap

C’è un grande dubbio al momento intorno all’attrice Jacqueline Macinnes Wood, interprete di Steffy Forrester nella longeva soap Beautiful. In particolare, al momento si pensa che la giovane sia incinta davvero. Dopo essersi sposata con Elan Ruspoli, l’attrice potrebbe aver deciso di mettere su famiglia. Si è arrivati a questo dubbio dopo la sua assenza improvvisa nel corso delle ultime puntate della soap. Scendendo nel dettaglio, Steffy non prende parte al matrimonio di Katie e Thorne. Molti telespettatori americani hanno trovato strana questa sua assenza. La giovane Forrester non ha preso parte alle nozze di suo zio e questo particolare ha insospettito non poco il pubblico. Come mai Steffy era assente al matrimonio del fratello di Ridge? Inizialmente si pensava che la Forrester non volesse vedere Liam e Hope, i quali prendono parte all’importante evento insieme. Ma questa ipotesi è stata poi subito messa da parte, in quanto ricordiamo che Steffy partecipa addirittura al loro matrimonio. Dunque, non avrebbe alcun motivo per non prendere parte alle nozze per Hope e Liam.

Jacqueline Macinnes Wood potrebbe lasciare la soap per qualche tempo?

I telespettatori americani non possono non pensare che Jacqueline Macinnes Wood sia pronta a lasciare il noto show. Forse l’attrice potrebbe aver deciso di prendersi una pausa. Ed ecco che subito si pensa a una sua eventuale gravidanza. Attualmente in Italia, il pubblico di Canale 5 sta vedendo Steffy disperata, in quanto vuole assolutamente scoprire chi è il padre della bambina che porta in grembo. Invece, i telespettatori americani hanno già assistito alla nascita della figlia di Liam e Steffy. Ora si pensa che Jacqueline sia incinta anche nella realtà e che abbia, dunque, deciso di prendere una pausa dalla soap.

Jacqueline Macinnes Wood è incinta? La sua assenza al matrimonio di Thorne e Katie fa pensare

Non sappiamo se Jacqueline ha lasciato davvero la soap oppure no. Attualmente Steffy, nel corso delle puntate in onda in America, ha un ruolo molto importante nella Forrester Creations. Ridge decide di mantenere la sua linea di intimo, cancellando quella di Hope. Pertanto, sebbene quest’ultima sia riuscita a tornare a essere la moglie di Liam, Steffy riprende il suo ruolo centrale all’interno dell’azienda della sua famiglia.