Beautiful Steffy: cosa fa in quarantena l’attrice Jacqueline Macinnes Wood

Steffy di Beautiful: l’attrice Jacqueline Macinnes Wood in quarantena con marito e figlio

Quarantena a Los Angeles per Jacqueline Macinnes Wood, la popolare attrice di Beautiful che presta da anni il volto a Steffy Forrester. Dopo che il set della soap opera è stato chiuso per colpa del Coronavirus, la 32enne sta trascorrendo le sue giornate nella sua villa californiana. Insieme a lei il marito italo-americano Elan Ruspoli e il figlio Rise, che ha da poco compiuto un anno. Al settimanale Di Più la Wood ha raccontato come sta affrontando questo periodo duro. Jacqueline sta cercando di affrontarlo con il sorriso e la spensieratezza, certa che arriveranno tempi migliori. Per il momento si gode la compagnia della sua famiglia, che è più unita che mai.

Jacqueline Macinnes Wood racconta le sue giornate a Los Angeles

“Continuo a ripetermi che sto vivendo solo un momento di pausa, di riposo, anche se so che è molto più di questo. È il mio modo per tenere il panico lontano”, ha ammesso Jacqueline Macinnes Wood. “Sono a casa con mio marito Elan e mio figlio Rise. Io e mio marito lavoriamo molto, quindi stiamo approfittando della quarantena per dedicare più tempo a noi, alla famiglia che abbiamo creato, per rafforzare il nostro legame”, ha spiegato.“Di solito cucino da sola, ora non più: mio figlio sta seduto per terra e usa le pentole come tamburi e mio marito mi aiuta tagliando le verdure. Abbiamo anche imparato a ballare la salsa guardando dei video su Internet e ci siamo divertiti molto. Abbiamo riscoperto carte e giochi da tavolo, cui ci dedichiamo la sera. E visto che le ore da far passare sono molte, ci occupiamo anche della casa. Stiamo riorganizzando ogni armadio e cassetto per trovare tutto più facilmente”, ha aggiunto.

Chi è il marito dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood

Elan Ruspoli, il marito di Jacqueline Macinnes Wood, è un manager di origini italiane. È discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana, tradizionalmente fedele al Papa. I parenti più stretti di Elan hanno lasciato da tempo il nostro paese per trasferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles. Qui Elan è cresciuto e ha trovato lavoro nel mondo del cinema. È un manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood. La coppia si è sposata in gran segreto in Sardegna nel 2018, dopo due anni di fidanzamento. La cerimonia si è svolta su uno yacht al largo di Porto Cervo ed è stata officiata da Francesco, un amico degli sposi. Jacqueline non ha indossato il classico abito da sposa: visto che tutto è stato improvvisato ha optato per un semplice vestito estivo.