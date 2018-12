Beautiful sospeso dal 24 dicembre 2018: ecco quando torna in onda

Beautiful non andrà più in onda dal 24 dicembre 2018: ecco quando tornano i Forrester e gli Spencer su Canale 5

Il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno, per qualche tempo, di Beautiful! Anche quest’anno, le festività natalizie hanno stravolto i palinsesti della televisione. In particolare, la Mediaset ha deciso di sospendere la soap americana. Il motivo? Al fine di donare ai telespettatori un’ottima atmosfera di Natale, su Canale 5 verranno mandati in onda film e cartoni Disney a tema. Pertanto, le vicende legate ai protagonisti di Los Angeles dovranno farsi da parte per lasciare spazio a una programmazione natalizia. La soap americane, proprio per tale motivo, è stata sospesa. Dunque, nulla di così complicato. Infatti, vi anticipiamo che questo stop non durerà molto. Presto i Forrester e gli Spencer torneranno a farci compagnia nel primo pomeriggio, dal lunedì al sabato. Dal 24 dicembre, però, i telespettatori dovranno fare a meno di loro. Una notizia un po’ spiacevole per una parte del pubblico, in quanto in questo periodo sono tanti i colpi di scena che stanno rendendo la trama sempre più coinvolgente. Ma altri telespettatori sono felici di poter godersi tranquillamente le feste, senza perdersi alcuna puntata.

Beautiful sospeso: la programmazione natalizia di Canale 5

Quando tornerà in onda la soap americana? Da lunedì 24 dicembre i Forrester e gli Spencer non saranno presenti sul piccolo schermo. Ma il pubblico di Canale 5 non deve temere, in quanto subito dopo la vacanze natalizie, andranno in onda le nuove puntate. Scendendo nel dettaglio, i nostri protagonisti di Los Angeles torneranno a farci compagnia da lunedì 7 gennaio 2019. Ma cosa andrà in onda dal 24 dicembre? Al posto di Beautiful, su Canale 5 ci sarà Una Vita. Dopo la soap spagnola andrà in onda un film a tema natalizio e alle ore 18.45 inizierà la stramissione The Wall.

Beautiful torna a gennaio dopo le feste di Natale: le anticipazioni

Due settimane di stop per la soap americana. Salvo ulteriori cambiamenti da parte della produzione di Mediaset, non andrà in onda dal 24 dicembre e tornerà sul piccolo schermo il 7 gennaio 2019. Le anticipazioni annunciano diversi colpi di scena per le prossime puntate in onda su Canale 5. In particolare, i telespettatori vedranno Liam sempre più combattuto, al punto che confessa addirittura a Hope di essere stato lui a sparare Bill. Nel frattempo, nessuno crede alla confessione del capo della Spencer Publications, che ha incolpato Ridge per il suo tentato omicidio. Steffy, intanto, è sempre più affranta per quanto sta accadendo.