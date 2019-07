Beautiful, Scott Clifton: “Liam è tormentato, ne vedremo di tutti i colori”

Beautiful, Scott Clifton si svela: il suo Liam è tormentato, ma lui invece è un papà e un marito sereno

Scott Clifton svela in un’intervista per Vero Tv cosa accadrà al suo Liam in Beautiful. A differenza del suo personaggio, l’attore vive una vita molto serena a fianco di sua moglie Nicole e del loro bambino Ford. Mentre nella soap, Liam vorrebbe avere una famiglia numerosa, nella vita reale Scott non ha questo sogno. Al momento, non sogna di avere un altro figlio, anzi si gode quello che al momento ha. Ovviamente se dovesse arrivare un’altra cicogna sarebbe contento, ma attualmente non sta programmando di allargare ancora la sua famiglia. Una vita serena quella che sta vivendo l’attore con la sua Nikki, al contrario di Liam, da sempre tormentato in amore. Il pubblico lo riconosce ormai per la sua continua indecisione tra Hope e Steffy. Secondo quanto dichiara lo stesso Scott, lo Spencer continuerà a vivere questo tipo di dinamiche in amore. Pertanto, i telespettatori continueranno a vederlo dividersi tra Steffy e Hope.

Scott Clifton svela qualche anticipazione su Liam: lo Spencer non prenderà una decisione definitiva tra Hope e Steffy

“Il mio Liam è tormentato, invece io sono un papà sereno”, dichiara nel corso dell’intervista Scott. Il suo Liam ama attualmente Hope, ma è comunque legato a Steffy, poiché hanno una figlia, Kelly. “Di certo ne vedremo di tutti i colori”, dichiara Clifton parlando del futuro del suo personaggio. Il giovane Spencer non prenderà, almeno per ora, una decisione definitiva tra le due grandi rivali. “Se Liam si decidesse, le mille domande tra questi personaggi si bloccherebbero. Sarebbe una grave perdita per le dinamiche della soap, il pubblico è da sempre diviso tra chi preferisce Hope e chi invece fa il tifo per la rivale Steffy”, rivela l’attore. Dunque, nessuna svolta decisiva per Liam, che sta vivendo una situazione abbastanza delicata nel corso delle puntate attualmente in America.

Liam tra Hope e Steffy ancora per molto tempo: “Sarebbe una grave perdita per le dinamiche della soap”

Sicuramente ne vedremo di tutti i colori, come dichiarato da Scott. Infatti, ricordiamo che attualmente Liam sta vivendo una situazione critica. Il suo matrimonio con Hope giunge inaspettatamente al capolinea troppo presto. I due sono convinti che la loro Beth sia morta durante il parto. Questo riporta Liam tra le braccia di Steffy, mentre la Logan finisce per accettare la proposta di matrimonio di Thomas! Ma lo Spencer, secondo le anticipazioni americane, continua a lottare per il suo amore verso Hope.