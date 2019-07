Beautiful, Liam e Brooke contro le nozze di Hope e Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Hope accetta di sposare Thomas, la reazione di Brooke e Liam

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, Hope decide di accettare la proposta di matrimonio di Thomas. Attraverso il piccolo Douglas, il giovane Forrester riesce a convincere la figlia di Brooke a diventare sua moglie. Proprio per dare una famiglia al bambino e per permettere a Liam di formarne una con Steffy e le bambine, la giovane Logan decide di iniziare una nuova vita. Hope e Liam si lasciano e firmano così l’annullamento del loro matrimonio. Una decisione sofferta, che sembra riportare lo Spencer tra le braccia di Steffy. Ma non è quello che vuole esattamente Liam. Quest’ultimo, infatti, non appena viene a conoscenza della proposta di matrimonio di Thomas si oppone. Il figlio di Bill appare fortemente preoccupato di fronte a quanto sta accadendo. Sia lui che Brooke non sia fidano per nulla del giovane Forrester e non hanno tutti i torti! Il fratello di Steffy è disposto davvero a tutto pur di ottenere ciò che vuole e lo dimostra.

Beautiful, Brooke e Liam si oppongono al matrimonio di Hope e Thomas

Non solo sfrutta il suo stesso figlio per conquistare Hope, ma Thomas porta anche alla morte la povera Emma. Il giovane Forrester appare fortemente instabile e il primo a riconoscere in lui l’assassino di Emma è Xander. Nel frattempo, Brooke viene a conoscenza della proposta di matrimonio. La Logan cerca di convincere la figlia a stare lontana da Thomas, in quanto crede che quest’ultimo sia ossessionato da lei. Ma ormai Hope ha accettato di diventare la moglie del Forrester. L’unico che potrebbe tentare di far cambiare alla giovane Logan è probabilmente Liam. Il figlio di Bill dichiara il suo amore a Hope, sebbene abbia trascorso una notte di passione con Steffy.

Hope pronta a diventare la moglie di Thomas: Brooke pronta a fermare sua figlia

Liam cerca di convincere Hope a non sposare Thomas. Dalle anticipazioni americane sappiamo che la giovane Logan non torna indietro, anzi è sicura di voler convolare a nozze con il Forrester. Intanto, a cercare una soluzione ci pensa Brooke. Mentre Ridge le chiede di non ostacolare questo matrimonio, la Logan è pronta a tutto pur di fermare le intenzioni della figlia. Sebbene ancora non sappia che Thomas ha addirittura provocato la morte di Emma, Brooke ha già compreso che sua figlia potrebbe essere in pericolo.