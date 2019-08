Beautiful, risultato storico negli USA: merito di Hope e Steffy

Beautiful: dopo 32 anni record di ascolti in America grazie alle vicende di Hope e Steffy

Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più seguite e amate dagli italiani. In onda dal 23 marzo del 1987, la serie americana ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell in Italia va in onda, invece, dal 1990 ed è stata trasmessa prima da Raidue (per soli due anni) e poi da Canale 5, dove va ancora in onda con buon seguito di pubblico. Ma se nel Bel Paese può essere ritenuta un vero e proprio successo, non possiamo dire la stessa cosa degli USA, dove le vicende che ruotano intorno alla mitica famiglia Forrester non hanno attecchito come da noi, almeno fino ad oggi. Infatti nella settimana dal 5 al 9 agosto, Beautiful ha battuto il suo personale record di ascolti. Dopo 32 anni di esistenza è stato lo show più visto del day-time dalle donne tra i 25 e i 54 anni. Un traguardo storico raggiunto soprattutto grazie al largo spazio dato ai personaggi di Hope e Steffy, figlie degli iconici Ridge e Brooke che invece sono passati un po’ in secondo piano nella trama.

Risultato Storico per Beautiful: tra i programmi più visti dalle donne americane

Come riporta l’affidabile sito di Davide Maggio, la soap statunitense ha registrato lo 0.9% di rating nel target femminile sopra citato, ottenendo ben 3,38 milioni di telespettatori totali. Anche se Febbre d’amore rimane la più vista del genere, Beautiful non solo resiste ma cresce e segna il suo miglior risultato. Infatti nella settimana precedente ha anche raggiunto il record nella fascia di donne tra i 18 e i 19 anni, fascia di pubblico in cui batte tutti i competitors.

Beautiful: il sorprendente successo dopo 32 anni di emissione

Ma non è tutto. Secondo gli ultimi dati dagli USA, The Bold and the Beatiful (questo il titolo originale) risulta essere anche la soap più vista dalle giovani donne (18 – 34 anni). Insomma un proprio boom a distanza di più di trent’anni dal debutto. Sembra che Beautiful (le ultime anticipazioni qui) abbia trovato un nuovo “elisir di giovinezza” grazie alla nuova trama e grazie ai nuovi volti, soprattutto Steffy Forrester (Jacqueline Maclnness) e Hope Logan (Annika Noelle). Ricordiamo che Steffy è la figlia di Ridge e Taylor, mentre Hope la figlia di Brooke e Deacon Sharpe, uno dei tanti amanti della mitica ed inimitabile Brooke.