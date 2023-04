Ci sono grandi notizie in arrivo per tutti gli appassionati di Beautiful, la soap opera che da oltre 30 anni accompagna i pomeriggi di milioni di casalinghe italiane: nelle prossime ore, infatti, alcuni dei protagonisti della celebre serie tv statunitense arriveranno a Roma, impegnati nelle riprese di una serie di puntate che verranno trasmesse a breve.

Non è questa l’unica volta che i volti noti della fiction USA arrivano in Italia per girare scene dello show: alcuni degli atttori principali avevano per esempio fatto visita al nostro paese già 10 anni fa, per alcune puntate girate in Puglia in occasione del matrimonio fra i personaggi di Liam e Hope (alcuni dei loro momenti più romantici avevano come sfondo i comuni di Polignano a mare, di Alberobello e di Fasano).

Stavolta, al contrario, sarà la splendida Capitale ad ospitare la troupe di Beautiful, il cui arrivo è imminente. La notizia è stata riportata in anteprima da The Hollywood Reporter (il magazine di cinema da poco fondato e guidato da Concita De Gregorio) che sulle sue pagine online ha parlato per primo della notizia, riferendo a riguardo alcuni interessanti dettagli.

Sembra a quanto pare che le scene previste saranno girate in alcuni dei luoghi più suggestivi e da cartolina del capoluogo laziale, come Piazza Navona, Piazza di Spagna e il Colosseo. Si dice inoltre che la troupe si potrebbe spostare anche al Gianicolo e in altre zone strategiche della città.

Ecco quali attori di Beautiful arriveranno a Roma

THR riporta anche in anteprima i nomi dei protagonisti della serie pronti a sbarcare fra le vie del centro romano. Si tratta dell’amatissima Katherine Kelly Lang (la celebre Brooke), Jacqueline MacInnes Wood (l’attrice che interpreta Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Thorsten Kaye (Ridge), Matthew Atkinson (Thomas) e infine Lawrence Saint-Victor (Carter). Bradley Bell, lo storico produttore di Beautiful, sarà insieme a loro 7 in questi intensi giorni di trasferta italiana.

In base alle informazioni fino a questo momento svelate, i giorni di riprese saranno tre in totale, ovvero il 15, 16 e 17 maggio prossimi. Pare, inoltre, che la produzione sia attualmente alla ricerca di comparse; si dice, per il resto, che tutti gli attori alloggeranno presso il lussuoso Hotel Plaza di Via del Corso 126.