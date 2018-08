Beautiful: Ronn Moss con la moglie a Fregene prima del Grande Fratello Vip

Il vecchio Ridge di Beautiful: Ronn Moss in Italia con la moglie

Vacanze in Italia per il vecchio Ridge di Beautiful. Ronn Moss ha trascorso due settimane nel nostro paese con la moglie Devin DeVasquez. L’attore ha visitato Roma ma non ha disdegnato una visita al mare, più precisamente a Fregene. Proprio sul litorale romano Moss è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Nuovo Tv. Ronn è apparso sorridente e in splendida forma nonostante i suoi 66 anni. L’ex protagonista della soap opera più famosa al mondo si è concesso una giornata al sole: prima ha pranzato in un lido con una leggera insalata accompagnata da un gustoso frullato, poi si è tuffato tra le onde. Il viaggio nel Belpaese si è rivelata anche occasione per sostenere un provino per il Grande Fratello Vip: a quanto pare Ronn è in lizza per entrare nel cast della terza edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. E il suo nome sembra più che certo, considerato l’amore degli italiani nei confronti di Moss. Per quest’ultimo non sarebbe neppure la prima volta in un programma televisivo made in Italy: nel 2010 ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha fatto coppia con Sara Di Vaira.

Devin DeVasquez: chi è la moglie di Ronn Moss

Devin DeVasquez è la seconda moglie di Ronn Moss. È una modella e attrice, nonché ex coniglietta di Playboy, di 55 anni. I due sono sposati dal 2009. Prima di incontrare Ridge di Beautiful, Devin ha avuto delle relazioni con il cantante Prince e con l’attore Sylvester Stallone. Ronn, invece, è stato sposato dal 1990 al 2002 con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (24 anni) e Calle Modine (20 anni). Al contrario, Devin non è mai diventata mamma.

Grande Fratello Vip 2018: i nomi dei papabili concorrenti

Oltre a Ronn Moss, per la nuova edizione del Grande Fratello Vip si fanno i nomi di: Francesco Monte, Enrico Silvestrin, Le Donatella, Giulia Salemi, Ivan Cattaneo, Fabio Basile. Al momento in cui scriviamo, però, nessun concorrente è ancora stato confermato dalla produzione.