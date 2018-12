Beautiful Ridge: l’attore Ronn Moss verso l’Isola dei Famosi 2019

Isola dei Famosi 2019: nel cast anche Ronn Moss di Beautiful?

Ronn Moss di Beautiful verso l’Isola dei Famosi 2019. A riportare l’indiscrezione il settimanale Vero. Pare che la produzione del reality show sia intenzionata ad arruolare nel cast della nuova edizione il vecchio Ridge Forrester. Il 66enne si metterà davvero in gioco in Honduras? Forse sì visto che l’uomo non ha mai nascosto la voglia di provare nuovi progetti. Così come ha sempre messo in mostra il suo grande amore per l’Italia. Di recente Ronn è stato in vacanza a Roma e Venezia con la moglie Devin DeVasquez e tornerà presto per girare un film e cantare in una serie di concerti previsti per l’estate 2019.

Ronn Moss: il futuro di Ridge di Beautiful è in Italia

“Di nuovo in Italia e felice di tornarci ogni volta. Sto lavorando a due nuovi grandi progetti: un tour di concerti in tutta Italia, che toccherà diverse tappe da nord a sud del paese, ed un film che sarà girato interamente a Fasano”, ha detto di recente l’attore a Go Fasano. Tra cinema e musica ci sarà spazio anche per la tv italiana? L’Isola dei Famosi non sarebbe il primo programma al quale partecipa Ronn Moss. Nel 2010 è stato tra i concorrenti di Ballando con le Stelle: un’esperienza che ha segnato l’uomo, ancora oggi in contatto con Milly Carlucci e l’insegnante Sara Di Vaira.

Isola dei Famosi: chi sono gli altri probabili concorrenti

Chi sbarcherà all’Isola dei Famosi 2019? Oltre a Ronn Moss si fanno i nomi di: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Andrea Pinna, Luca Vismara, Alvin, Giorgio Manetti, Anna Tedesco, Taylor Mega. Al momento però i produttori non hanno confermato nessun concorrente.