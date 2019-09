Beautiful, il ritorno di Rick e Maya: il Forrester contro un ex nemico

Anticipazioni americane Beautiful: Rick e Maya tornano a Los Angeles, ma separati

Le ultime anticipazioni americane annunciano il ritorno di Rick e Maya. La trama di Beautiful è pronta a riaccogliere una delle coppie protagoniste, ma tutto sarà ormai cambiato. Infatti, i due torneranno in scena separati. Il loro matrimonio si è concluso da tempo e già vi avevamo dato questa notizia mesi fa. Il loro ritorno segnerà comunque un’importante svolta, in quanto si andrà a creare un nuovo triangolo amoroso. Forse non poi così tanto nuovo, visto che i telespettatori si sono già ritrovati in passato ad assistere alla lotta tra Rick e Carter per ottenere l’amore di Maya. Sarà proprio l’avvocato dei Forrester a mettersi in mezzo tra i due. Sembra proprio che il legale sarà pronto a tutto, questa volta, pur di riconquistare il cuore della bella Avant. Ora che quest’ultima ha divorziato da Rick sarà completamente libera di vivere un nuovo amore. Non sappiamo i motivi per cui il matrimonio si sia concluso, ma sicuramente i due spiegheranno alle loro famiglie quanto accaduto.

Beautiful: Rick, Maya e Carter protagonisti di un triangolo amoroso

Lo scorso anno Maya tornava a Los Angeles con una triste notizia: il suo matrimonio con Rick è giunto al capolinea. Direttamente dalla Francia la Avant faceva il suo ritorno proprio senza il marito. Una grande delusione per i fan che hanno sempre tifato per questa coppia. Ricordiamo che entrambi hanno sempre lottato per il loro amore, eppure qualcosa li ha portati a prendere la dura decisione di separarsi. L’attore, interprete di Rick, Jacob Yong non ha rinnovato il suo contratto con la nota soap. Dunque, questo fa pensare che non ritroveremo lo stesso volto degli anni passati.

Rick e Maya si sono separati: il figlio di Eric dovrà lottare di nuovo con Carter

Un triangolo amoroso già visto, quello composto da Rick, Maya e Carter. Il legale della Forrester Creations avrà intenzione di giocare tutte le carte a sua disposizione per conquistare finalmente il cuore della Avant. Ma ovviamente dovrà prestare attenzione a Rick, il quale non si metterà sicuramente da parte. Il figlio di Eric vorrà farsi perdonare da quella che ormai è la sua ex moglie, ma questo compito sarà per lui abbastanza complicato vista la presenza di Carter!