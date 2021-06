Beautiful, Quinn si umilia: è la rivincita di Brooke? Tutto potrebbe cambiare

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Quinn si ritrova a dover implorare la sorella di Zoe, Paris, in ginocchio! Un’umiliazione per la signora Forrester, che non può fare altro che lasciarsi andare a questa supplica pur di non perdere la vita che ha sempre sognato. Ebbene, per chi non lo sapesse, Quinn tradisce Eric con Carter! L’avvocato e la designer di gioielli decidono, chiaramente, di mantenere segreto quanto accaduto. Quando la verità sta per uscire fuori a salvarli ci pensa Shauna. Quest’ultima, infatti, finge di essere stata la donna con cui Carter ha trascorso una notte di passione. Ma mentre l’avvocato torna a formare una coppia con l’ignara Zoe, Quinn si lascia andare alle suppliche.

Ben presto, la Fuller scopre che Paris, volto che il pubblico italiano conoscerà tra qualche tempo, è a conoscenza del suo tradimento ai danni di sua sorella Zoe e di Eric. Shauna è la prima a implorare la ragazza a non rivelare a nessuno quanto ha appena scoperto. Ma Paris non vuole tenere all’oscuro sua sorella e così decide di avere una conversazione in privato con lei. Durante questo confronto, la ragazza non riesce a rivelare a Zoe il grande segreto. Nota come sua sorella sia felice ora che ha ritrovato la serenità con Carter e non fa in tempo a parlarle di quanto scoperto.

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Paris riuscirà a rivelare la verità a Zoe? Intanto, Quinn arriva alla Forrester Creations e si rasserena quando scopre che la prima non ha avuto modo di rivelare nulla alla sorella. Le fa sapere che quello che ha fatto è sbagliato e che sia lei che Carter si sentono malissimo per quanto accaduto. Paris, però, le fa notare che presto parlerà con Zoe. La Fuller insiste sul fatto che Carter e Zoe sono felici insieme e supplica la giovane Buckingham di non portare via la felicità a nessuno.

Paris non vorrebbe stare in mezzo a questa situazione, ma sente che sua sorella merita di sapere cosa hanno fatto il suo fidanzato e la sua amica. Quinn implora ancora la Buckingham di non distruggere il suo matrimonio con Eric e si mette addirittura in ginocchio! Le suppliche della Fuller avranno raggiunto l’obbiettivo sperato? Sicuramente se Paris deciderà di svelare il grande segreto molte cose cambierebbero nella soap opera.

Innanzitutto, Carter verrebbe allontanato dal suo di avvocato della famiglia Forrester. Tutti si fidano di lui ormai da anni, ma ciò che ha fatto con Quinn riuscirebbe a destabilizzare Eric e Ridge. Per quanto riguarda la madre di Wyatt, tutto questo potrebbe segnare la rottura definitiva con il patriarca dei Forrester. La sua vita cambierebbe inevitabilmente e Brooke avrebbe finalmente la sua rivincita.