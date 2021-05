Beautiful, Quinn e Carter amanti: Zoe scopre qualcosa e scappa disperata

Zoe scopre una parte del segreto di Quinn e Carter, secondo le anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, la giovane Buckhingham comprende di essere ancora innamorata di Carter. Subito confessa a Quinn, con cui instaura un’amicizia, di essere disposta a tutto pur di riconquistare l’avvocato dei Forrester. A questo punto, la Fuller decide di metterci il suo zampino, per convincere Carter a tornare con Zoe. Inaspettatamente, quando si ritrova sola con l’avvocato, Quinn inizia a parlare dei suoi problemi di intimità con Eric. Il loro rapporto, attualmente, non è dei migliori e ne parla proprio con Carter.

In breve tempo, tra loro nasce una certa complicità e scoppia la passione! Ebbene sì: Quinn tradisce Eric con Carter. Non è una mossa inaspettata da parte della Fuller, che da qualche tempo lamenta problemi con suo marito, ma da parte dell’avvocato sì. Carter è sempre apparso come una persona per bene, sempre disponibile con i Forrester e rispettoso nei loro confronti. Ma si sa bene che nella soap di Beautiful può accadere di tutto! Le indiscrezioni rivelano che sarà Brooke a scoprire il tradimento di Quinn e Carter. Bisogna fare comunque attenzione a un altro personaggio, ovvero Zoe.

Quest’ultima si presenta al loft dell’avvocato, che si alza di colpo dal letto quando sente la sua voce in casa. Nella stanza, la giovane modella, trova dei vestiti sparsi e capisce cosa è appena accaduto! Immediatamente chiede a Carter se c’è un’altra donna nella stanza e inizia a guardarsi intorno. In lacrime, Zoe ammette di avere il cuore spezzato e scappa via. Ora sa che l’avvocato ha una relazione segreta con un’altra donna, ma non sa che sotto il letto c’è proprio Quinn! Si sente umiliata ed è inorridita all’idea che un’altra donna sia nascosta nella stanza e stia ascoltando questa conversazione.

La Buckhingham si ferma di fronte alla porta di casa e scoppia a piangere. Nel frattempo, alla Forrester Creations Brooke parla con Eric di Quinn. La Logan non riesce a fidarsi della Fuller, come già è noto. Non solo, assicura al patriarca della famiglia Forrester che lei e Ridge saranno lì al suo fianco se Quinn lo deludesse di nuovo. Eric, però, dubita del fatto che la Fuller arrivi a mettere di nuovo a repentaglio il loro matrimonio.

Intanto, dopo quanto accaduto con Zoe, Carter parla della questione con Quinn. I due sono sollevati, in quanto la modella non ha scoperto tutta la verità. Decidono di lasciar perdere quanto accaduto tra loro e di non parlarne con nessuno. La Fuller, in realtà, ha appena confessato a Shauna questo segreto. È sicura che la sua amica terrà la bocca chiusa.

Ma le anticipazioni di Beautiful segnalano che Zoe arriva piangendo nell’ufficio principale della Forrester Creations. Eric, Brooke e Ridge restano senza parole quando la ragazza racconta di aver trovato Carter con un’altra donna. Sembra che il segreto dell’avvocato e di Quinn sia destinato a uscire fuori!