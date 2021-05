Beautiful puntate America, Quinn e Carter amanti: ecco chi li scoprirà

Chi scoprirà cosa sta accadendo tra Quinn e Carter nelle prossime puntate di Beautiful? Ebbene proprio Brooke Logan! Per chi non lo sapesse, tra la Fuller e l’avvocato scoppia la passione. Le anticipazioni americane vedono al centro della scena il tradimento della designer di gioielli nei confronti di Eric. Da ormai qualche settimana, i telespettatori avevano iniziato a capire che molto presto Quinn e Carter si sarebbero lasciati andare alla passione. Dunque, non si tratta di una svolta inaspettata ormai. L’avvocato Walton si è sempre presentato come qualcuno che non ha bisogno di mettere in atto stratagemmi subdoli, come altri personaggi della soap. Ma improvvisamente è cambiato.

Nel corso delle puntate americane di Beautiful della scorsa settimana, il pubblico si aspettava che Carter si sarebbe fermato in tempo con Quinn. Ma non accade questo, anzi, i due si lasciano andare alla passione. Tra loro avviene questo avvicinamento nel momento in cui la Fuller tenta di convincere Carter a tornare insieme alla sua amica Zoe. In questa circostanza, la madre di Wyatt si sbottona sulla sua vita privata con Eric, palesando i loro problemi di letto. Molti si aspettavano che l’avvocato non avrebbe mai tradito la fiducia dei Forrester, visto che si è mostrato sempre molto leale.

Invece, Carter sceglie di lasciarsi andare alla passione con Quinn e questo potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Nella soap opera ogni segreto viene sempre a galla e, questa volta, a scoprirlo sarà Brooke, secondo le anticipazioni americane di SoapDirt. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, la Logan inizierà ad avere dei sospetti. La madre di Hope sarà testimone di qualcosa che la sconvolgerà. Non è una novità che Brooke detesti Quinn, ma non avrebbe mai immaginato che Carter potesse cadere nella tentazione tradendo i Forrester.

I sospetti della Logan si accenderanno a causa di una particolare reazione di Carter. Brooke dirà qualcosa di negativo su Quinn e l’avvocato sarà pronto a difenderla. Questo suo gesto insospettirà non poco la madre di Hope, che terrà gli occhi aperti. Carter non sarà abile a nascondere il segreto che riguarda il suo rapporto con Quinn, tanto che entrambi verranno scoperti! E sembra che Brooke non sarà l’unica ad avere dei sospetti nei confronti dell’avvocato.

Anche Ridge inizierà a intuire qualcosa, quando si ritroverà di fronte a degli strani atteggiamenti del suo amico. Questa trama è destinata a regalare non pochi colpi di scena ai telespettatori!