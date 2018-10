Beautiful puntate italiane: le tre anticipazioni di ottobre 2018

Beautiful, anticipazioni Italia: ecco cosa accade a ottobre 2018 nelle puntate italiane

Sono tanti i colpi di scena in Beautiful a cui assisterà il pubblico di Canale 5 nel mese di ottobre. Diverse sono le svolte che vedranno al centro della scena i protagonisti più amati della soap americana. In particolare, non mancano i triangoli amorosi e i cambiamenti nelle varie coppie. Alcuni ritorni segnano una vera e propria svolta nella trama. Ad esempio, parliamo di quello di Thorne. Quest’ultimo, sin dall’inizio, ha dimostrato di voler dare il meglio di sé con questo suo inaspettato ritorno alla Forrester Creations. Ma lui non porta chissà che cambiamenti nel campo lavorativo, bensì in quello sentimentale. Non è più Brooke il suo punto debole, ma un’altra Logan. Nel frattempo, come già probabilmente la maggior parte dei telespettatori sospettavano, tra Steffy e Liam ci sono non pochi problemi.

Le anticipazioni di ottobre 2018 di Beautiful

1. In questo mese di ottobre sono diversi i colpi di scena a cui il pubblico di Canale 5 assisterà nel corso delle prossime puntate. Una grande svolta la segna sicuramente il ritorno di Hope a Los Angeles. La giovane Logan torna finalmente a essere uno dei personaggi chiave della trama della soap americana. Ancora una volta, la figlia di Brooke si avvicina a Liam. Ovviamente questo riavvicinamento fa soffrire non poco Steffy. Inizialmente vedremo Hope dare un semplice supporto da amica al giovane Spencer, il quale è devastato per quanto ha scoperto sulla notte di passione trascorsa da Bill e Steffy. In questo modo, Hope riesce inevitabilmente a entrare nel cuore di Liam, che non può più fare a meno del suo sostegno. Nel frattempo, però, Ridge e Brooke sono molto preoccupati per questo riavvicinamento. I due, infatti, temono che questo possa segnare l’inizio di una nuova guerra tra le loro figlie, Steffy e Hope. Le due, ricordiamo, sono sempre state rivali in amore.

2. Il pubblico assisterà, dunque, a una rottura definitiva tra Liam e Steffy. Il giovane Spencer appare più deluso che mai del comportamento della moglie, la quale si è lasciata andare proprio con Bill. Ovviamente il fratello di Wyatt non può non essere furioso con entrambi per questo inaspettato tradimento. Liam decide di non dare un’altra possibilità a Steffy, la quale porta in grembo la loro bambina. Nonostante metta la parola fine al loro matrimonio, il figlio di Bill sceglie comunque di restare vicino a Steffy durante questa gravidanza. Infatti, Liam non ha alcuna intenzione di essere assente per la piccola.

Beautiful, le altre anticipazioni di questo mese

3. Le anticipazioni rivelano che questo mese di ottobre sarà abbastanza scoppiettante. Le carte in tavola, infatti, stanno per cambiare. Non solo per Liam e Steffy, ma anche per un’altra coppia c’è un dura crisi da affrontare. In particolare, stiamo parlando di quella composta da Wyatt e Katie. I due si allontanano quando Thorne si avvicina alla più piccola delle sorelle Logan. Quest’ultima sembra non voler rifiutare le avances del Forrester.