Beautiful puntate italiane giugno 2022: Vinny muore, Quinn in crisi

Nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda a giugno 2022 accade qualcosa di sconvolgente: Vinny muore. Il tutto sembra portare alla colpevolezza di Bill e Liam, che in quel momento stanno viaggiando in auto verso casa. Intanto, Hope decide di dare una svolta alla sua situazione sentimentale, ma il marito appare destabilizzato. Quinn e Carter, invece, si avvicinano in un momento in cui le loro rispettive vite stanno affrontando dei problemi di cuore.

Hope e Liam, torna il sereno: lei vuole riprovarci

Brooke e Ridge sono ancora in disaccordo sulla questione Thomas. La Logan teme che il giovane stilista possa approfittare della crisi di Hope e Liam per riavvicinarsi alla figlia. Pertanto, decide di parlare con lo Spencer, per invogliarlo a provare qualsiasi soluzione per far tornare il sereno nel suo matrimonio. Finalmente Liam e Hope hanno modo di parlare da soli. La giovane Logan ricorda che padre meraviglioso sia suo marito e così si addolcisce. Finalmente scatta un bacio che sembra allontanare i tempi bui.

Anticipazioni Beautiful: Vinny muore, Bill nasconde le prove, Liam devastato

La coppia pianifica così un pranzo per il giorno successivo. Ma ecco che accade qualcosa di sconvolgente, quella stessa sera. Liam festeggia con Bill la serenità ritrovata con Hope, bevendo. Quando la serata si sta per concludere, il capo della Spencer Publications invita il figlio a guidare al suo posto, in quanto crede di aver alzato troppo il gomito. Liam accetta e guida felice verso casa, distraendosi un attimo per felicità che prova.

Improvvisamente sente che qualcosa è finito sotto le ruote dell’auto. Scende e trova Vinny sull’asfalto. Entrambi sono sconvolti dalla scena e Liam sviene. A questo punto, prende la situazione in mano Bill, il quale contro il volere di suo figlio distrugge tutte le prove del loro passaggio e si mette alla guida dell’auto, lasciando l’amico di Thomas sull’asfalto della strada.

Ebbene, Vinny muore. Il giorno dopo, Hope è molto preoccupata in quanto Liam ha cancellato il loro appuntamento, all’ultimo minuto. Intanto, Finn nota un volto familiare all’obitorio dell’ospedale. Scopre così che Vinny è morto e si mette subito in contatto con Thomas per l’identificazione. Il giovane Forrester non può fare altro che riconoscere il suo amico senza vita.

Ora Thomas è determinato a cercare l’assassino e a fargli pagare ciò che ha fatto. Baker inizia così le indagini e interroga Liam, in quanto è a conoscenza di ciò che Vinny aveva combinato con il test di paternità fatto da Steffy. Infatti, inizia a pensare che qualcuno di loro possa aver ucciso il ragazzo per vendetta. Non solo, ovviamente, indaga anche sulla vita di Vinny.

Liam si comporta in modo molto strano e questo viene percepito da Hope, la quale inizia a preoccuparsi in quanto lo vede allontanarsi dalla loro famiglia. Allo stesso tempo, Bill esorta suo figlio a tornare alla sua vita normale, senza pensare a quanto accaduto quella notte. Ecco che Hope decide di rimettere finalmente in piedi la loro relazione, chiedendo a Liam di tornare a vivere insieme a lei e ai bambini.

Zoe chiede scusa a Paris, Quinn inizia ad avere problemi con Eric

Zoe decide di farsi aiutare da Quinn per rovinare l’appuntamento di Paris e Zende. Scendendo nel dettaglio, mette le erbe che Eric usa per i suoi problemi di stomaco nella bevanda della sorella. Zoe resta sorpresa quando scopre la reazione di Zende di fronte allo strano atteggiamento di Paris. Decide così di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e di fare ammenda con la sorella.

Paris accetta le sue scuse, mentre Quinn si reca da Carter per invogliarlo a dare un’altra possibilità a Zoe. Qui, però, finisce per parlare dei suoi problemi con Eric in camera da letto. L’avvocato le consiglia di parlarne con suo marito. A questo punto, Quinn cerca di trascorrere una serata romantica con Eric, il quale però preferisce dormire.