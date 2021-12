Beautiful puntate americane, Brooke vs Sheila: uno scontro esplosivo

Brooke vs Sheila: una nuova ‘guerra’ sta per prendere inizio nelle puntate americane di Beautiful. Si prospetta una giornata di Natale pacifica in casa Forrester. Eric e Quinn accoglieranno nella villa tutti i loro cari riuniti. La designer di gioielli avrà modo di avere una tregua con la Logan. Infatti, entrambe si renderanno conto che i loro rispettivi mariti hanno bisogno di serenità. E così prometteranno la pace per le festività natalizie. Ma bisognerà fare attenzione a una nuova minaccia per Brooke.

Ebbene Sheila farà sì che la Logan diventi la sua nemica numero uno! Si sa che la Carter è una donna abbastanza pericolosa, tanto che Steffy non ha alcuna intenzione di farla entrare nella sua nuova famiglia con Finn. A mettere in atto un piano ci penserà Taylor. Quest’ultima chiederà a sua figlia di invitare anche Sheila per Natale. In questo modo, la psicologa potrà iniziare a studiare da vicino Sheila. Tale decisione destabilizzerà non poco Steffy, la quale non vorrebbe averla intorno durante le festività natalizie.

Subito dopo Natale, si accenderà una “discussione esplosiva” tra Sheila e Brooke! Queste sono le anticipazioni americane di Beautiful svelate da CelebDirtyLaundry. La temutissima dark lady di Los Angeles giurerà vendetta contro la Logan. Dunque, pare proprio che la madre di Hope sarà in serio pericolo nelle puntate che andranno in onda a fine dicembre in America.

Cosa accadrà tra le due? Non si sa ancora di preciso cosa scatenerà in Sheila questo desiderio di vendetta. Probabilmente al centro della discussione ci sarà Deacon. La Carter non accetta il fatto che il suo alleato stia ottenendo dei risultati positivi con Brooke e Hope, mentre lei sarà ancora lontana dall’avere un rapporto con suo figlio Finn e il nipote Hayes.

Infatti, le anticipazioni americane vedono Deacon finire “nel posto giusto al momento giusto”. Quindi, potrebbe trattarsi per il padre di Hope di un salvataggio di emergenza. Sarà lui a salvare Brooke dalle grinfie di Sheila? Sharpe si organizzerà per mettere in salvo qualcuno nelle prossime puntate. E pare proprio che questa persona sarà proprio la Logan.

Se così sarà, Sheila otterrà il risultato contrario. Deacon apparirà come un eroe di fronte a tutti e questo lo porterà ad avere un posto centrale nella vita di Hope e Brooke. Bisognerà capire come reagirà Ridge a tutto questo. Lo stilista avrà modo di trascorrere del tempo con Taylor e tra loro potrebbe accadere qualcosa di importante!