Beautiful puntate America, Wyatt diventa padre? La dichiarazione di Flo

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una possibile svolta per Wyatt e Florence. I due, dopo tanti anni, si sono ritrovati proprio a Los Angeles. Ed è qui che hanno compreso di non aver mai smesso di amarsi. Questa loro passione ha fatto nascere un nuovo triangolo amoroso nella soap, composto da Wyatt, Flo e Sally. Quest’ultima fa di tutto pur di riconquistare il cuore del giovane Spencer. La Spectra riesce a tornare tra le braccia del figlio di Bill, ma solo per pochissimo tempo. Ciò avviene quando Florence viene duramente accusata da tutta la famiglia Forrester e dalle donne Logan, in quanto esce fuori la verità riguardante Beth. Nonostante ciò, la figlia di Shauna riprende la sua storia d’amore con Wyatt e Sally non può che restarne delusa. Ora, nel corso delle puntate attualmente in onda in America, finalmente Wyatt e Flo stanno vivendo la loro relazione con serenità e tanto amore. Ed ecco che, nei prossimi giorni, inizieranno a parlare di futuro e proprio in questa circostanza Florence confesserà di voler mettere al mondo dei figli insieme allo Spencer.

Beautiful, Wyatt e Florence presto genitori: le anticipazioni americane annunciano una svolta per la coppia

Una dichiarazione forte quella che farà Florence a Wyatt. I due vivranno questo momento così speciale, recuperando il tempo perduto a causa di Sally. La giovane Spectra mette in atto un folle piano per riuscire a tornare nuovamente tra le braccia dello Spencer. In particolare, la stilista rivela a Katie di essere gravemente malata e ormai in fin di vita. La più piccola delle sorelle Logan decide di confessare alle persone vicine a lei quanto sta accadendo a Sally e, tra questi, anche Wyatt viene a conoscenza della situazione. Pur di permettere alla Spectra di vivere i suoi ultimi giorni di vita con serenità, decide di tornare al suo fianco. Ma ben presto scopre che questo è solo un piano messo in atto da Sally, la quale in realtà non ha una grave malattia!

Wyatt e Florence, anticipazioni americane Beautiful: lei vorrebbe diventare madre

Con questo grande errore, Sally riesce solo ad allontanare Wyatt, il quale si lascia consolare da Flo. Ormai la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele e la Spectra non può fare altro che decidere di lasciare Los Angeles! Nel frattempo, sembra proprio che presto Wyatt e Florence diventeranno genitori! A differenza di suo fratello Liam, il figlio di Quinn non è ancora diventato papà. Questa potrebbe essere un’interessante svolta per questa coppia, che sicuramente riserverà altri colpi di scena in futuro!