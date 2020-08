Anticipazioni Beautiful puntate americane, il crimine di Sally: Katie inorridita

Sally riveste, attualmente, un ruolo centrale nella trama di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni americane annunciano che la giovane Spectra commette un crimine che lascia senza parole Katie! Il tutto accade quando la stilista finge di avere una malattia incurabile, con lo scopo di separare Wyatt e Flo. Inizialmente Sally mette al corrente della situazione solo la più piccola delle sorelle Logan, sicura che spargerà la notizia. In effetti, Katie rivela proprio a Wyatt che la Spectra sta morendo. Una rivelazione davvero inaspettata e triste, tanto che il giovane Spencer decide addirittura di mettere in pausa la sua relazione con Flo, per starle vicino. Attenzione, però: vedremo uscire fuori il lato più crudele della stilista. Il suo unico obbiettivo è quello di tornare tra le braccia di Wyatt e così decide di rapire Florence! Una mossa azzardata, che la porta a ottenere l’effetto contrario. Infatti, il figlio di Bill chiede alla Spectra di uscire dalla sua vita e da quella della sua amata. E sembra che Wyatt inviterà Sally a lasciare Los Angeles!

Sally delude Katie: la Spectra rapisce Flo e prende in giro tutti, Beautiful anticipazioni americane

Dalle ultime anticipazioni americane sappiamo che Sally rapisce Florence con l’aiuto del suo medico e prende in giro tutti, in particolar modo Katie. La giovane Spectra si serve proprio della Logan per portare avanti il suo piano. Nel corso della puntata andata ieri sera in onda in America, Katie raggiunge Wyatt e Flo per parlare di quanto accaduto. A casa della coppia, si rende conto della bontà della cugina di Hope. In particolare, Katie è sorpresa del fatto che sia Wyatt che Flo non hanno alcuna intenzione di denunciare Sally dopo il crimine commesso. La giovane Spectra rapisce e tiene legata Florence, la quale ora sceglie semplicemente di starle alla larga. La verità è che, in realtà, le menzogne e gli errori della di Sally avvicinano ancora di più Wyatt e Flo. Katie può, dunque, essere felice di vedere i due innamorati felici e, soprattutto, lontani dalla Spectra. Ora, però, la sorella di Brooke ha intenzione di affrontare Sally dopo il suo tradimento!

Anticipazioni americane Beautiful: Sally Spectra lascia la soap dopo gli ultimi colpi di scena

Dopo gli ultimi colpi di scena, Sally lascia Beautiful! Come vi abbiamo già anticipato, la sua interprete Coutrney Hope sui social ha scelto di salutare la soap, con la speranza di poter tornare un giorno nel cast. Ci ha tenuto a ringraziare i fan che l’hanno sostenuta e tutte le persone con cui ha lavorato in questi anni. L’interprete di Sally ha fatto intendere di essere fortemente rammaricata per la sua uscita di scena. Non sappiamo ancora come avverrà l’addio della Spectra, ma sicuramente dipenderà da Wyatt.