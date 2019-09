Beautiful puntate America, Thomas: altro piano distruttivo, ecco contro chi

Puntate americane Beautiful: Thomas approfitta del problema di salute di Katie per ottenere i suoi obbiettivi

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, i telespettatori conosceranno un nuovo piano distruttivo di Thomas. Quest’ultimo decide di approfittare del panico che si è creato a causa del ricovero di Katie. Ricordiamo che la più piccola delle sorelle Logan viene ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni. Il dottor Armstrong rivela a Bill che la donna ha bisogno di ricevere un trapianto di rene. Entrambi gli organi non funzionano come dovrebbero e la situazione per lei è abbastanza delicata. Ovviamente tutti restano vicini alla Logan, comprese le sue sorelle e Bill. Proprio di questo momento, Thomas si approfitta per mettere in atto un nuovo piano. Le anticipazioni americane annunciano che il giovane Forrester ha in mente di occupare un ruolo centrale all’interno dell’azienda di famiglia, andando contro Steffy. Ma non solo, sembra proprio che Thomas abbia come obbiettivo quello di distruggere il legame che c’è tra i Forrester e le Logan. Proprio verso quest’ultime nutre, al momento, un forte rancore.

Beautiful, Thomas non è cambiato: il giovane Forrester contro le Logan

Thomas appare convinto del fatto che le Logan abbiano sempre un po’ rovinato ciò che c’è di bello nella famiglia Forrester. Si convince di questa idea e appare disposto a tutto pur di distruggere questo legame per sempre. Inoltre, sappiamo che dopo quanto accaduto Thomas, grazie all’intromissione di Ridge, non paga per gli errori commessi. Torna presto in libertà, dopo essersi svegliato dal coma, causato da uno scontro con Brooke. Nonostante ciò, gli viene imposto di mantenere una certa distanza con suo figlio Douglas, da lui più volte usato per raggiungere i suoi obbiettivi. Ma ecco che Thomas non mantiene neppure questa promessa, tanto che sceglie di trascorrere del tempo da solo con il piccolo.

Thomas e Brooke, nuovo scontro: il fratello di Steffy non ha intenzione di farsi da parte

Thomas vuole essere un padre esemplare per Douglas, ma a detta di molti non potrebbe mai esserlo. Ridge becca il figlio da solo con il bambino e subito lo riprende, ma non intende comunque andargli contro. A non riuscire ad accettare questa situazione è Brooke, la quale si scaglia nuovamente contro Thomas. Ma cosa ha intenzione di fare contro le Logan? Si parla di un piano distruttivo e questa volta il giovane Forrester potrebbe commettere errori davvero sconvolgenti.