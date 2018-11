Beautiful puntate America: Steffy e Liam di nuovo vicini, la reazione di Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy e Liam si riavvicinano durante la Festa del Ringraziamento, Hope felice

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, i telespettatori hanno visto un riavvicinamento tra Steffy e Liam. I due si incontrano per la Festa del Ringraziamento, che anche quest’anno viene celebrata a casa Forrester. Qui Steffy accoglie Liam e Hope insieme alla piccola Kelly. Il giovane Spencer inizia a giocare con la figlia e da lontano Steffy e Hope lo ammirano come padre. La figlia di Ridge fa poi presente a Hope che il prossimo anno sarà presente anche sua figlia. Ricordiamo, infatti, che al momento la giovane Logan è in dolce attesa. È inevitabile il riavvicinamento tra Liam e Steffy in questa circostanza. I due non possono fare a meno di mostrarsi uniti di fronte a Kelly. Nonostante ciò, lo Spencer non intende andare oltre con l’ex moglie, in quanto sposato con Hope. Quest’ultima, intanto, non appare per nulla infastidita. Anzi, la Logan è particolarmente dispiaciuta dal fatto che Steffy avrebbe voluto trascorrere questo giorno con Liam e Kelly come una famiglia.

Steffy e Liam vicini per il bene di Kelly: la figlia di Ridge però vorrebbe altro

Hope non è per nulla infastidita dal legame che ancora esiste tra Liam e Steffy. La giovane Logan è consapevole del fatto che il marito ha una figlia insieme a Steffy. Dunque, non può che essere felice del loro rapporto. Come ogni anno, i presenti fanno una considerazione speciale sulla persona che gli siede a fianco. Arriva il turno di Hope, la quale rivela di ammirare molto Liam come padre premuroso. La giovane rompe la tradizione, facendo un complimento anche nei confronti di Steffy. In particolare, dopo essersi complimentata con la sua ex rivale, Hope spera che le loro figlie possano vedere come fonte di ispirazione. Liam è d’accordo con il discorso della moglie.

Liam fa un brindisi sia a Steffy che a Hope: la Logan per nulla infastidita

Liam fa presente che Steffy ha un grande cuore e dopo fa un brindisi sia per lei che per Hope, definendole due grandi donne. Intanto, la giovane Forrester decide di fare un discorso che riguarda l’amore. Avrebbe sicuramente voluto trascorrere il giorno del Ringraziamento con Liam e Kelly come una vera famiglia. Ora lo Spencer attende la nascita della sua seconda figlia e il suo matrimonio con Hope procede a gonfie vele. Sappiamo bene, però, che a Los Angeles può accadere di tutto!