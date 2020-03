Beautiful puntate America, Sally sta morendo: l’importante scelta di Wyatt

A nticipazioni americane Beatiful, Sally sta morendo: Katie non mantiene la promessa e svela il segreto a Wyatt

I telespettatori americani stanno assistendo a un momento della trama di Beautiful davvero sconvolgente: Sally sta morendo. Non è di certo il primo personaggio che lascia tragicamente la soap, ma la sua morte è davvero inaspettata. La prima a scoprire cosa sta accadendo alla giovane stilista è Katie. Le due instaurano un rapporto molto forte e, ovviamente, la più piccola delle sorelle Logan cerca di starle vicino in tutti i modi. Sally, però, chiede all’amica di farle un favore: non rivelare a nessuno della sua gravissima malattia. Ebbene vi anticipiamo che Katie non tiene la bocca chiusa, anzi. La madre di Will vuole trovare un modo per permettere a Sally di vivere i suoi ultimi giorni in serenità e allegria. Per tale motivo, rivela il suo grande segreto a Ridge, Steffy e Wyatt. E mentre i primi due trovano una soluzione per dare la possibilità alla Spectra di realizzarsi sul lavoro, il giovane Spencer fa un gesto importante.

Beautiful anticipazioni puntate americane, Sally sta per morire: Wyatt sceglie di fare per lei un gesto importante

Al momento, la trama di Beautiful in America vede Wyatt insieme a Florence. In Italia l’abbiamo conosciuta qualche settimana fa e il suo ruolo non è di certo piaciuto ai telespettatori, visto che Hope sta soffrendo. Con il tempo e, soprattutto dopo aver rivelato la verità sulla piccola Beth, Flo riesce a riscattarsi. In particolare, la ragazza trova il modo per riconquistare il cuore di Wyatt, con cui ha avuto una relazione anni fa, quando erano degli adolescenti. Di fronte a quanto sta accadendo a Sally, lo Spencer decide di fare un passo indietro con Flo. E mentre inizia a sospettare che Katie abbia rivelato il suo segreto, la Spectra riceve una speciale proposta da Wyatt.

Puntate America Beautiful: Wyatt pronto a dare a Sally la possibilità di vivere i suoi ultimi giorni in serenità

Wyatt e Flo decidono di separarsi. I due, di fronte alla sconvolgente situazione che sta vivendo Sally, scelgono di mettere in pausa la loro relazione. Lo Spencer fa sapere alla Spectra di aver lasciato Florence e le propone di tornare a vivere insieme. La stilista non sa come procedere e Katie, ovviamente, la sprona ad accettare la proposta di Wyatt. Dalle anticipazioni americane sappiamo che Sally, inconsapevole del piano, sceglie di tornare tra le braccia del figlio di Bill. Il giovane Spencer è pronto a tutto pur di dare a Sally la possibilità di vivere i suoi ultimi giorni in piena serenità. La Spectra, però, potrebbe reagire molto male una volta scoperto il piano, visto che ha deciso di non rivelare a nessuno il suo segreto proprio per non essere trattata ‘con pietà’.