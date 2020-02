Beautiful: Hope scopre che Beth non è morta ma prima conosce Flo

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Hope e Liam scoprono che la figlia Beth è viva

Continua il calvario di Hope Logan nelle puntate italiane di Beautiful. Ma tranquilli: la giovane viene a scoprire che la figlia Beth è viva e che è stata adottata da Steffy. Prima tocca però attendere qualche mese. Un periodo in cui succede davvero di tutto, a partire dall’incontro tra Hope e Flo. E sì perché l’amica di Reese non ha seguito il consiglio del dottore e ha deciso di non tornare a Las Vegas per rifarsi una vita a Los Angeles. Dove trova lavoro al Bikini Bar, uno dei locali più frequentati dai Forrester e gli Spencer. Proprio qui Flo, che è impiegata come cameriera, conosce Hope. Quest’ultima viene a sapere che la donna è la madre biologica di Phoebe e comincia ad interessarsi al suo caso. La vicenda viene poi complicata da Wyatt, legato in passato proprio a Florence.

Beautiful: Wyatt e Flo sono stati insieme quando frequentavano il liceo

Nelle puntate italiane di Beautiful Flo incontra Hope al Bikini Bar e dopo aver appurato che la Logan non merita quanto accaduto è pronta a rivelare il suo segreto. Ma viene fermata in tempo da Zoe, giunta per caso al ristorante. La modella non vuole tradire il padre e costringe Flo a stare zitta. Successivamente sopraggiunge Wyatt, che conosce bene Flo: i due sono stati fidanzati al liceo, quando Spencer abitava a Las Vegas con la madre Quinn Fuller. Il ragazzo invita l’ex alla cena organizzata con Sally: allo stesso evento ci sono pure Hope e Liam.

Hope e Flo diventano amiche mentre Steffy lascia per un po’ Beautiful

Puntata dopo puntata Hope e Flo stringono un bel legame ma la Fulton sceglie per il momento di restare in silenzio. Flo ha paura di rovinare il rapporto che si è instaurato velocemente con Hope e con il resto della famiglia Logan. Steffy, dal canto suo, vola a Parigi con le figlie per risolvere alcuni problemi alla Forrester International. Ma, si sa, le bugie a Beautiful hanno le gambe corte e il ritorno di Thomas Forrester cambia definitivamente la situazione di Hope e Beth.