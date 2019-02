Beautiful puntate America: l’importante gesto di Bill per Wyatt e Sally

Anticipazioni americane Beautiful: Wyatt torna alla Spencer Publications, ma Bill deve prima aiutare Sally

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il profondo cambiamento di Bill. Il capo della Spencer Publications dimostra di essere una persona diversa e di voler recuperare i rapporti con tutte le persone a lui care. Mentre cerca di riformare una famiglia con Katie e Will, Bill decide anche di riavvicinarsi a Liam e Wyatt. Il suo scopo è quello di riportare entrambi i figli alla Spencer Publications. Liam, però, sta vivendo un periodo molto difficile. Ricordiamo che il giovane Spencer perde la figlia avuta con Hope, subito dopo il parto di quest’ultima. In realtà, la loro piccola è viva e viene, inconsapevolmente, adottata da Steffy. Tutti sono convinti che la bambina sia morta, fatta eccezione per Reese e sua figlia Zoe. Proprio il dottore fa in modo che la piccola venga adottata da Steffy, fingendo la sua morte. Nel frattempo, Bill sceglie di attirare nuovamente Wyatt alla Spencer Publications. Il figlio di Quinn è disposto a tornare nell’azienda di famiglia, ma a una condizione.

Wyatt torna alla Spencer Publications, ma a una condizione: Bill deve rimettere in piedi la Spectra

Liam sta vivendo una situazione abbastanza complicata, con Hope che vuole interrompere il loro matrimonio. La giovane Logan vorrebbe vedere il marito tornare tra le braccia di Steffy, con cui potrebbe formare una famiglia. Ed ecco che Bill decide, intanto, di chiedere a Wyatt di tornare alla Spencer Publications. Il figlio di Quinn accetta la proposta, ma a una condizione: deve rimettere in piedi la Spectra. Ricordiamo che proprio a causa dei loschi piani di Bill, l’azienda di Sally venne completamente distrutta. Ora lo Spencer ha intenzione di rimediare e di dimostrare ai suoi figli di essere realmente cambiato. Pertanto, decide di aiutare Sally a riaprire la Spectra.

Bill aiuta Wyatt e Sally a rimettere in piedi l’azienda Spectra

Grazie all’aiuto di Bill, finalmente Sally potrà riaprire la sua azienda di famiglia, creata in passato da sua nonna. La giovane Spectra è felicissima della notizia e non può non ringraziare Wyatt per il pensiero. Insieme, con la mano di Bill, riusciranno finalmente a riportare in piedi la Spectra. Un importante gesto quello di Bill, che intende stare accanto a tutti i suoi figli.