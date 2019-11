Beautiful puntate America, Hope ha ucciso Thomas? Pubblico furioso

Beautiful puntate americane, Hope ha davvero ucciso Thomas? Il pubblico è diviso a metà

Hope ha ucciso Thomas? Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda ieri in America, i telespettatori hanno visto il Forrester cadere in una vasca piena di acido. Scendendo nel dettaglio, è proprio la figlia di Brooke a spingere il Forrester verso la morte. Ciò accade nel momento in cui Thomas firma i documenti sulla custodia di Douglas, che permettono a Hope di diventare la madre del piccolo. Per ottenere questo, la giovane Logan è costretta a fare alcune promesse al figlio di Ridge. In particolare, Hope promette a Thomas che insieme formeranno una famiglia per rendere felice il piccolo. Ma non solo, il fratello di Steffy pretende anche di trascorrere una notte di passione insieme a lei. Al fine di raggiungere il suo obbiettivo e con la forte ossessione che sembra nutrice nei confronti di Douglas, Hope accetta il compromesso di Thomas. Alla Forrester Creations, il figlio di Ridge firma così i documenti e subito dopo cerca di capire se da parte della Logan ci sia sincerità oppure no.

Anticipazioni americane Beautiful: una parte dei telespettatori è felice di vedere Thomas fuori dai giochi

Thomas sembra intuire che dietro i gesti di Hope ci sia un piano ben progettato e non ha tutti i torti. La Logan vuole correre da Douglas per annunciargli che legalmente è diventata sua madre, ma il Forrester glielo impedisce. Il figlio di Ridge vuole prima avere delle conferme da parte della ragazza, che però cerca di scappare. Ed ecco che quando la stringe tra le sue braccia e cerca di baciarla accede qualcosa di inaspettato. Hope uccide Thomas spingendolo all’interno di una vasca piena di acido presente alla Forrester Creations. Sui social il pubblico è, a questo punto, diviso a metà. C’è chi è felice che finalmente il figlio di Ridge abbia pagato per tutti gli errori commessi. Non solo, una parte dei telespettatori è convinta che questa sia la fine che Thomas meritava. Eppure alcuni utenti si scagliano invece contro Hope.

Hope accusata dal pubblico: sui social alcuni utenti si scagliano contro la Logan, ecco perché

Mentre qualcuno si dice contento di vedere Thomas fuori dai giochi, c’è chi avrebbe voluto vederlo ancora in giro per Los Angeles. Sebbene sia rimasto qualche dubbio sulla morte del ragazzo – ricordiamo che proprio Taylor, sua madre, tornò in scena quando tutti credevano che fosse morta – il pubblico si scaglia contro Hope. Sui social alcuni telespettatori vedono la Logan come una persona falsa, che ha sempre cercato di mostrare di essere una ragazza dai sani valori e buona. Questo gesto, dunque, nessuno si aspettava che sarebbe stato commesso proprio da lei, che ha sempre giudicato le cattive azioni degli altri. Inoltre, alcuni telespettatori avrebbero voluto continuare ad assistere all’instabilità mentale di Thomas.