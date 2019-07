Beautiful puntate America, Hope si sposa: la speciale proposta per Steffy

By

Anticipazioni americane Beautiful, Hope e Thomas: la Logan fa un’inaspettata proposta a Steffy

Davvero inaspettata la decisione presa da Hope nelle ultime puntate di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni americane annunciano che presto assisteremo al matrimonio di Hope e Thomas. La Logan sceglie, infatti, di anticipare la data delle sue nozze, dopo aver visto Douglas piangere e urlare a causa di un incubo. In realtà, a causare lo spiacevole momento al piccolo è il suo stesso padre. Quest’ultimo, disposto a tutto pur di formare una famiglia con la Logan, mostra improvvisamente un fantasma a Douglas con un proiettore. Il bambino, convinto che nella sua cameretta ci sia un fantasma, inizia a gridare dalla paura. Questo suo gesto porta Hope ad annunciare di volersi sposare immediatamente il giorno dopo. I preparativi del matrimonio devono, dunque, velocizzarsi. Mentre Thomas dichiara di volere al suo fianco proprio Douglas, ecco che la Logan fa una proposta speciale a Steffy. Le due, al momento, stanno vivendo un periodo di pace.

Beautiful, Hope chiede a Steffy di essere la sua damigella d’onore al matrimonio con Thomas

Inaspettatamente, Hope chiede a Steffy di farle da damigella d’onore. Un ruolo importante per la giovane Forrester, da sempre in conflitto con la rivale. La Logan fa la sua proposta a Steffy, quando va a trovare lei e Liam. Qui rivela ai due, che sono da poco tornati a vivere insieme, di volersi sposare subito con Thomas. Lo Spencer mostra immediatamente la sua disapprovazione, fortemente convinto che il Forrester sia pericoloso. Dall’altra parte, la figlia di Ridge si congratula subito con la sua futura cognata. Ed ecco che, a questo punto, le chiede di farle da damigella d’onore. Steffy accetta con grande felicità di svolgere questo ruolo così importante durante il matrimonio di Hope e Thomas.

Hope pronta a sposare Thomas: Brooke e Liam preoccupati

Mentre Ridge e Steffy si mostrano entusiasti per l’imminente matrimonio di Hope e Thomas, Liam e Brooke sono fortemente preoccupati. I due si stanno ribellando al comportamento del giovane Forrester, che appare ormai da tempo abbastanza instabile. Ebbene i due non hanno per nulla torto, visto che Thomas mette fine alla vita di Emma pur di ottenere i suoi scopi.