Beautiful puntate America: Hope e suo figlio in pericolo, Liam furioso con Steffy

Anticipazioni americane Beautiful: Liam teme per la vita di Hope e del bambino che porta in grembo

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un’importante svolta nella trama. Il ritorno definitivo di Taylor a Los Angeles sembra portare non pochi problemi. Liam e Steffy sono a conoscenza di una verità sconvolgente che riguarda proprio la donna. Scendendo nel dettaglio, nelle prossime puntate, qualcuno spara Bill. Nessuno sa chi possa aver commesso un gesto tanto estremo. I sospetti girano intorno a qualsiasi personaggio, come Liam, Ridge e Quinn. Ma ecco che Steffy viene a sapere che, in realtà, a mettere a rischio la vita di Bill è stata proprio sua madre. Lo Spencer decide di non denunciare la donna, per i forti sentimenti che prova nei confronti di Steffy. Taylor lascia così Los Angeles, per poi fare ritorno qualche mese dopo. L’ex moglie di Ridge vuole stare accanto a sua figlia e a sua nipote Kelly. Liam, però, non si fida per nulla di lei e teme che possa commettere un altro gesto estermo. In particolare, il giovane Spencer è preoccupato per la vita di Hope, la quale è in dolce attesa. Ma per quale motivo? Vi anticipiamo che effettivamente la figlia di Brooke è in pericolo.

Taylor continua a sconvolgere la vita di tutti: Liam si scontra con Steffy

Hope e suo figlio stanno rischiando molto, in queste ultime puntate americane della soap. Scendendo nel dettaglio, Taylor non sta bene psicologicamente ed è convinta che Brooke e Hope abbiano approfittato della crisi che c’era tra Steffy e Liam. La donna è sicura che la giovane Logan si sia impossessata della vita di Steffy. Per tale motivo, più volte affronta duramente entrambe. Ma Liam inizia a preoccuparsi, in quanto teme che Taylor possa sparare a Hope e al bambino che porta in grembo. A questo punto, il giovane Spencer ne parla con Steffy, la quale cerca di difendere in tutti i modi sua madre. Liam è furioso con l’ex moglie, a cui continua a mostrare tutti i suoi timori sull’instabilità di Taylor. Dalle anticipazioni americane sappiamo che Hope si ritrova in serio pericolo.

Liam preoccupato per Hope: Taylor potrebbe farle del male?

Le discussioni tra Taylor e Hope si faranno sempre più accese. Dunque, le preoccupazioni di Liam sembreranno diventare realtà. Steffy chiede a sua madre di lasciare in pace sia Brooke che Hope. La donna si scusa con sua figlia, ma pare non voglia ancora farsi da parte. Secondo Taylor, le due Logan hanno torto e hanno fatto soffrire troppo Steffy. Intanto, Liam è furioso, tanto che chiede alla sua ex moglie di non permettre alla Hamilton di restare sola con la loro bambina.