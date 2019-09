Beautiful puntate America: Hope e Liam pronti a salvare Douglas

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam di nuovo contro Thomas per Douglas

Ebbene nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope e Liam si diranno pronti a prendere in mano la vita di Douglas! Secondo quanto rivelano i portali americani, la coppia riterrà giusta dare un futuro diverso al bambino, in quanto convinti dell’instabilità mentale di Thomas. I due saranno sicuri del fatto che il giovane Forrester non potrebbe crescere al meglio il figlio avuto con Caroline. Quest’ultima è ormai morta da qualche tempo e Thomas non avrà alcuna intenzione di lasciare Douglas a qualcun’altro, anzi. Le anticipazioni americane vedono il figlio di Ridge riprendersi, dopo essere finito in coma. Ricordiamo che Thomas ha uno scontro diretto con Brooke, durante il quale cade dalla scogliera. Questa caduta causa gravi conseguenze nell’intera trama della soap. Infatti, vedremo la Logan combattere proprio contro suo marito, Ridge. L’amministratore delegato della Forrester Creations si dice sicuro del fatto che Brooke sia responsabile dell’accaduto, tanto da accusarla di tentato omicidio. Oltre tutte le sorelle Logan, anche Bill si schiera immediatamente dalla parte di Brooke e questo potrebbe creare ulteriori fratture.

Beautiful, Hope e Liam pronti a prendersi cura di Douglas: Thomas non lo permetterà

Tornando alla situazione riguardante Douglas, ricordiamo che quest’ultimo lega molto con Hope. Infatti, quando la giovane Logan scopre che sua figlia Beth è morta si avvicina particolarmente al bambino. Questa vicinanza la porta a convolare anche a nozze con Thomas e ad annullare il suo matrimonio con Liam. Ora che ha scoperto che la sua bambina è ancora viva, Hope non avrà comunque intenzione di abbandonare Douglas. Sicura che Thomas abbia problemi mentali, la giovane Logan vorrà mettere in salvo la vita del piccolo, con cui ha legato molto. Pertanto, come vi avevamo già ipotizzato qualche tempo fa, Hope cercherà di ottenere la custodia di Douglas.

Hope e Liam vs Thomas: nuova battaglia legale a Los Angeles?

Nuova lotta legale nelle prossime puntate in onda in America. I portali americani parlano di una battaglia che vede Hope e Liam schierati contro Thomas. Quest’ultimo non permetterà alla coppia di ottenere la custodia di Douglas, in quanto vorrà ricominciare una nuova vita insieme a lui, cercando di essere un padre migliore.