Beautiful puntate America: Hope e Liam interrotti durante l’annullamento

Anticipazioni americane di Beautiful: Xander scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’annullamento del matrimonio di Hope e Liam. La coppia, però, viene interrotta proprio mentre stanno per firmare la fine della loro unione. Per chi non avesse seguito le ultime vicende americane, vi spieghiamo cosa sta accadendo in America. Hope decide di annullare il suo matrimonio con Liam, dopo essersi particolarmente avvicinata a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Dopo la morte di quest’ultima, il bambino sente la necessità di avere una figura materna vicina. A svolgere questo ruolo è proprio Hope, la quale sta soffrendo per la morte della sua piccola. In realtà, Beth non muore durante il parto, ma viene inconsapevolmente adottata da Steffy. Zoe e Florence conoscono la verità, poiché la prima non è altro che la figlia del dottore che rapisce la bambina e la seconda si presenta come la madre naturale. Una situazione sconvolgente, che viene scoperta da Xander! Proprio lui interrompe Hope e Liam che stanno per firmare l’annullamento del loro matrimonio.

Hope e Liam pronti ad annullare il loro matrimonio, Xander vuole fermarli

Liam lascia andare Hope, la quale è convinta di dover stare vicina a Douglas. Non solo, la Logan spera che il marito possa avere la famiglia che ha sempre sognato, ma insieme a Steffy. Ed ecco che, però, a cambiare le carte in tavola potrebbe essere Xander. Quest’ultimo ascolta, di nascosto, una conversazione di Zoe e Florence. Le due stanno discutendo sul grande segreto di Beth alla Forrester Creations. Non appena sente questa sconcertante verità, il giovane chiede subito spiegazioni a Zoe. La ragazza è costretta a confermare quanto Xander ha già sentito: Beth è viva ed è stata adottata da Steffy! Ovviamente ricordiamo che la giovane Forrester non sa di aver adottato la figlia di Hope e Liam. Nel frattempo, Xander appare intenzionato a far uscire fuori la verità.

Hope e Liam annullano il loro matrimonio, Xander non riesce a rivelare la verità su Beth

Xander è convinto che Hope e Liam debbano conoscere la verità prima di firmare l’annullamento del loro matrimonio. Il giovane interrompe la coppia mentre sta compiendo l’atto che li porterà a separarsi. Ma ecco che, nonostante li interrompa, il ragazzo non riesce a rivelare loro la verità. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Hope e Liam firmano l’annullamento, senza conoscere la verità.