Beautiful puntate America, Finn si risveglierà nel caos: ecco quando

Finn si risveglierà dal coma nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ma per lui non sarà un risveglio tranquillo, anzi. Nessuno sa che il medico è ancora vivo, fatta eccezione per Li Finnegan, la donna che l’ha cresciuto e che ora lo sta tenendo nascosto in una stanza con dei macchinari attaccati. Dopo la sparatoria, Finn riesce a sopravvivere, mentre Steffy è convinta che per lui non ci sia stato nulla da fare. Pertanto, la giovane Forrester decide di lasciare per qualche tempo Los Angeles e di intraprendere un nuovo viaggio in Europa, con i suoi due figli Kelly e Hayes.

Proprio dopo la partenza di Steffy, Li si reca in carcere a trovare Sheila. Qui la signora Finnegan si lascia sfuggire qualche parola di troppo, attraverso la quale la Carter inizia a ipotizzare che Finn sia ancora vivo. Ed ecco che riesce a fuggire di prigione! Ebbene sì, il vice capo Bradley Baker si ritrova a dover dare questa cattiva notizia a Ridge e Taylor, i quali hanno un’unica rassicurazione: almeno Steffy e i bambini sono al sicuro lontano da Los Angeles. A questo punto, però, Sheila proverà a trovare Finn e riuscirà nella sua impresa!

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Ridge e Taylor andranno nel panico, mentre cercheranno di mettere in guardia Li. Sfortunatamente, Sheila finirà per confrontarsi proprio con lei dopo essere fuggita di prigione. Durante questo scontro, la Carter vedrà con i suoi stessi occhi che Finn è vivo, ma è in coma. In ogni caso, ha la certezza che non è morto.

Sarà sollevata nel fare questa scoperta, ma si accenderà un duro litigio con Li. A questo punto, accadrà qualcosa di straordinario: Finn aprirà gli occhi! Purtroppo per lui sarà un risveglio terribile, in quanto si ritroverà a osservare le sue due madri affrontarsi duramente. Pare che Sheila fuggirà via dopo tutto questo. Non si sa ancora di preciso cosa porterà la Carter a scappare.

Ovviamente, come si può immaginare, Sheila non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di rivedere Finn. La sua furia esploderà ancora una volta e ci sarà un’altra resa dei conti con Li nelle prossime puntate che andranno in onda in America. Nel frattempo, Baker e il resto della polizia si metteranno sulle sue tracce. Dunque, Sheila dovrà stare molta attenta alle sue prossime mosse.

Intanto, è certo ormai che Finn sia vivo e che riuscirà finalmente ad aprire gli occhi. Bisognerà ora capire come lo verrà a sapere Steffy e, soprattutto, se sarà lui la persona che riuscirà finalmente a incastrare Sheila!