Beautiful puntate America: coccole tra Eric e Donna, Quinn minaccia la Logan

Beautiful anticipazioni americane: Eric si avvicina a Donna, Quinn si infastidisce

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Eric si avvicina molto a Donna. I due hanno un trascorso molto importante. Infatti, in passato sono stati marito e moglie. Questa vicinanza ovviamente non viene vista bene da Quinn, la quale sente di essere ostacolata un po’ da tutti. Anche Pam sembra voler ancora far fuori la Fuller, sostenendo che la donna più importante per Eric resterà per sempre Stephanie. Quinn appare molto rammaricata per questa situazione e ne parla con Wyatt. Il giovane Spencer la rassicura, affermando che secondo lui deve essere più sicura dell’amore che Eric prova nei suoi confronti. Ma ecco che quando fa ritorno a casa, Quinn nota una certa vicinanza tra il Forrester e Donna. I due ricordano i loro matrimonio come il momento migliore della loro vita. Ovviamente questa dichiarazione delude parecchio la Fuller, che continua a spiare il marito in compagnia della sorella di Brooke. Dopo di che, decide di intervenire mostrando il suo lato peggiore.

Quinn sorprende Eric e Donna in atteggiamenti dolci e impazzisce

Eric e Donna sono preoccupato per Brooke, la quale si sta mettendo contro Ridge per sostenere Bill. Quest’ultimo finisce in coma dopo un acceso contro il Forrester. Lo Spencer, non appena si risveglia, decide però di non denunciare il rivale. Mentre discutono su questa situazione, Donna ed Eric si scambiano qualche coccola. In particolare, la Logan rivela di sentire molto la sua mancanza. Non solo, la sorella di Brooke nota che il Forrester continua a tenere il miele nello stesso armadio di un tempo. A questo punto, Eric confessa di pensare a lei ogni volta che lo mangia. Ed ecco che oltre la porta ad ascoltare questa tenera conversazione c’è Quinn, che non prende affatto bene il tutto. Infatti, la Fuller decide di avere finalmente un confronto con Donna, in quanto teme di perdere Eric per colpa sua.

Quinn minaccia Donna e le consiglia di stare lontana da Eric

Quando Eric lascia la stanza per rispondere al telefono, Quinn affronta Donna. La Fuller consiglia la Logan a farsi da parte, in quanto sente di avere un matrimonio solido con il Forrester. Non solo, la madre di Wyatt si dice convinta del fatto che le sorelle di Donna potrebbero stare insieme a dei Forrester, ma lei no. Infine, Quinn le comunica che in caso dovesse provare a riconquistare il cuore di Eric lei la distruggerebbe.