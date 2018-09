Beautiful puntate America: è guerra tra Steffy e Hope, non solo in amore

Beautiful anticipazioni puntate americane: Steffy e Hope di nuovo in guerra

E mentre sembrava che tra Steffy e Hope, nel corso delle puntate americane di Beautiful, fosse arrivata la pace, ecco che inizia una nuova guerra. Sappiamo bene che da anni si contendono Liam, che ora è il marito della figlia di Brooke. Entrambe aspettano un bambino dal giovane Spencer e proprio questo sembrava in qualche modo unirle. Ma ecco che sul lavoro arriva un’importante novità che le porta a vivere una vera e propria guerra. Ridge informa sia Steffy che Hope che solo una linea di intimo può essere presentata nella nuova collezione. Dunque, una delle due dovrà essere messa da parte. Questa è la decisione presa da Ridge per il bene della Forrester Creations, ma che porta le due a diventare nuovamente delle rivali e non solo in amore. Pertanto, da questo momento, le due devono cercare di convincere Ridge a scegliere la propria linea. Per entrambe si tratterebbe di un colpo davvero duro da sopportare.

Steffy e Hope di nuovo una contro l’altra: questa volta centra Ridge

Solo ieri vi avevamo anticipato che Steffy compie un gesto molto importante nei confronti di Hope, la quale pensa di aver perso il suo bambino. Ma ecco che dopo questa breve riappicificazione tra le due torna ufficialmente la tempesta. La decisione presa da Ridge vede un’unica linea di intimo. Steffy dirà addio alla sua Intimates Line o sarà Hope a salutare Hope For The Future? Le due ora non si ritrovano solo a contendersi l’amore di Liam, ma anche il posto alla Forrester Creations. La prima persona a preoccuparsi nel vedere nuovamente Steffy e Hope l’una contro l’altra è Brooke. La Logan è sollevata quando vede la figlia di Taylor interessarsi alla gravidanza della moglie di Liam, ma poi ecco che assiste alla fine della tregua tra le due ragazze.

Steffy e Hope in guerra alla Forrester Creations: chi vincerà questa volta?

Da sempre il pubblico è abituato a vedere Steffy contro Hope e viceversa. Le due sono mai andate effittivamente d’accordo. Prima si sono ritrovate a contendersi Liam, poi anche Wyatt e ora di nuovo il primo. Lo Spencer ora è sposato con Hope, ma sappiamo che ha una figlia con Steffy, la piccola Kelly. A questo si aggiunge anche il nuovo problema alla Forrester Creations. Chi vincerà questa volta?