Beautiful anticipazioni americane: Hope disperata, l’inaspettata reazione di Steffy

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope e Liam pensano di aver perso il bambino, Steffy vicina a loro

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Hope e Liam sono costretti ad andare in ospedale per controllare la salute del loro bambino. La figlia di Brooke teme per il suo bambino, in quanto già in passato ne ha perso uno. Dopo alcuni dolori, la giovane preferisce chiamare Liam e raggiungere l’ospedale per avere delle conferme. Così, il giovane Spencer, che si trovava con Steffy, in quanto la loro piccola Kelly ha la febbre, raggiunge subito Hope. I due vanno dal dottore, il quale durante la visita rivela di non riuscire a trovare il battito del cuore del bambino. Intanto, alla Forrester Creations, Brooke rivela a Ridge e Steffy di essere molto preoccupata per Hope. Ed ecco che la figlia di Taylor rassicura la Logan, a cui afferma di essere convinta che andrà tutto bene. La giovane Forrester è in realtà molto preoccupata per Liam e Hope e spera che vada tutto bene. Nonostante la sua più grande rivale abbia sposato lo Spencer, Steffy non riesce a non starle vicino in questo momento.

Liam e Hope scoprono che il loro bambino sta bene, Brooke colpita dalla reazione di Steffy

Le anticipazioni americane annunciano che finalmente, durante la visita, il dottore riesce a far sentire a Liam e Hope il battito del loro bambino. La giovane Logan è profondamente sollevata e gridando ringrazia Dio per avere ricevuto questo miracolo. Il medico è contento che la gravidanza procede come dovrebbe, ma chiede a Hope di tornare da lui in caso di altri dolori. La giovane chiama subito Brooke per darle la lieta notizia. La Logan rivela a Ridge e Steffy che il bambino sta bene e i due non possono fare a meno di mostrarsi contenti. Non appena la giovane Forrester lascia lo studio, Brooke commenta il suo comportamento, rivelando di essere rimasta colpita dal forte interesse che ha mostrato Steffy nei confronti di Hope.

Steffy e Hope si abbracciano e Liam resta senza parole

Brooke e Ridge sono felici che Steffy e Hope finalmente vanno d’accordo e si abbracciano. In seguito, la giovane Forrester incontra i due futuri genitori. La Logan racconta di essersi presa un grande spavento e la rivale in amore la rassicura. Entrambe sono convinte che il bene dei loro bambini è ciò che conta e sperano che potranno un giorno avere un bel legame, in quanto fratelli. Steffy si augura che tutti e due possano avere una grande famiglia amorevole. Dopo di che, inaspettatamente, Steffy dà un forte abbraccio a Hope, che ricambia con affetto. Liam non crede a ciò che sta vedendo!