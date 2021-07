Beautiful puntate America: Carter tradisce ancora, con Quinn non è finita

I due amanti non riusciranno a stare lontani troppo a lungo: l’avvocato metterà seriamente a rischio la sua amicizia con i Forrester per la designer di gioielli

Ebbene sì, tra Carter e Quinn non è ancora finita! Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il fidato avvocato dei Forrester tradirà ancora Eric. Quest’ultimo, quando scopre che sua moglie lo sta tradendo, prende delle importanti decisioni. Innanzitutto, caccia sia di casa che dalla Forrester Creations Quinn. Mette, così, fine al suo matrimonio con la designer di gioielli.

Ma attenzione, sul futuro di Carter la decisione è davvero inaspettata. Infatti, il patriarca della famiglia Forrester, di fronte a Ridge, annuncia all’avvocato che è disposto a dargli un’altra possibilità. Continuerà a lavorare per la sua azienda, a un patto: non dovrà più avere alcun tipo di rapporto con la Fuller. Carter, solo dopo qualche giorno, non manterrà la sua promessa.

Rivedrà ancora Quinn, con cui la passione sembrerà non essersi mai spenta. La madre di Wyatt tenterà di allontanare l’avvocato, ma non riuscirà davvero a lasciarlo andare. Carter metterà il suo futuro professionale a rischio proprio per la Fuller! Nell’anteprima condivisa dalla soap opera sui social, è possibile capire cosa accadrà nelle prossime puntate in onda in America.

Il video mostra Quinn mentre avverte Carter del prezzo che potrebbe pagare continuando a vederla. La designer di gioielli sarà consapevole del fatto che dovrebbero smetterla di vedersi, in quanto il futuro di entrambi è in gioco.

In particolare, secondo le anticipazioni americane, Quinn farà notare a Carter che non possono più stare insieme. L’avvocato, però, ammetterà che non è così facile e che non riesce a togliersela dalla testa.

Riusciranno a mantenere le distanze o decideranno di rischiare di perdere tutto? Il rischio più grande è quello di scatenare su di loro l’ira dei Forrester ed entrambi, chiaramente, non vogliono.

Ben presto, Quinn e Carter si ritroveranno di nuovo molto vicini, tanto che tra loro scatterà un bacio. Tutti e due sapranno che questa è l’ultima cosa che dovrebbero fare. Ma si renderanno conto che non sono in grado di mantenere le distanze, come vorrebbe Eric.

Le indiscrezioni sulle prossime puntate in onda in America fanno sapere che i due decideranno di tenere di nuovo nascosta la loro relazione. Ma, come già accaduto in passato, sarà più facile a dirsi che a farsi.

Anche se potrebbero dichiarare che per loro questa sarà l’ultima volta, Carter e Quinn non potranno stare lontani troppo a lungo. Dunque, sembra proprio che Eric si ritroverà a prendere una dura decisione sul suo fidato avvocato, questa volta.

Sebbene il suo matrimonio con Quinn sia giunto al capolinea, il patriarca della famiglia Forrester non vuole che Carter abbia dei contatti con lei. L’avvocato rischierà seriamente di perdere il suo posto di lavoro.