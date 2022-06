Beautiful puntate America, Brooke tradirà Hope per Ridge: un ultimatum

Nelle prossime puntate americane di Beautiful ci sarà il ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke? Sembra proprio di sì, ma con un ultimatum. La Logan deciderà di fare una visita inaspettata, nella tarda notte, allo stilista. La madre di Hope userà le sue armi di seduzione per riportare Ridge dalla sua parte, dopo aver avuto una discussione accesa con la sua eterna rivale, Taylor. Come già anticipato, la mamma di Steffy e Thomas fa ritorno a Los Angeles proprio nel momento in cui i Bridge stanno affrontando una dura crisi.

Brooke tradisce Ridge dando un bacio a Deacon la notte di Capodanno. Quando Steffy, dopo essere finita in coma, ricorda ogni cosa sul suo confronto con Sheila, esce fuori tutta la verità su quella strana serata. In realtà, la rottura per i Bridge arriva anche a causa della Carter, che quella notte scambia le etichette delle bevande analcoliche ordinate da Brooke, facendola ubriacare. Ora che la verità è a galla, mentre Steffy lascia Los Angeles per qualche tempo, Brooke si rifarà avanti con Ridge.

Non ha mai perso completamente le speranze e così le anticipazioni americane di Beautiful annunciano la reunion della coppia storica. Ridge sarà disposto a parlare di un suo eventuale ritorno a casa di Brooke, ma le presenterà un ultimatum. La Logan non vede l’ora di fare il prossimo passo verso una riunione e, dunque, accetterà le condizioni di suo marito.

Che tipo di ultimatum farà Ridge a Brooke? Secondo le ultime anticipazioni riguarderà la presenza costante di Deacon nella vita della Logan. Va precisato che, quando Sharpe torna a Los Angeles, Brooke combatte con le unghie e con i denti per appoggiare il desiderio di Hope di riavere suo padre presente costantemente nella sua vita.

Sembra che il Forrester le chiederà di mettere le distanze con il padre di sua figlia. Infatti, poco dopo, Hope e Deacon riceveranno alcune notizie difficili da accettare. I due esorteranno la Logan a riflettere bene prima di fare qualcosa di avventato.

Pare che l’ultimatum di Ridge comporterà l’esilio di Deacon, sia dalla vita di Brooke che dalla sua casa. La Logan si scuserà con Sharpe e con Hope, i quali si sentiranno traditi. Nonostante ciò, Brooke penserà anche di dover fare ciò che è meglio per il suo matrimonio. Intanto, Ridge riceverà alcuni consigli non richiesti da Bill.

Lo Spencer darà la sua opinione su quanto sta accadendo. Come è già noto a tutti, Bill non apprezza affatto il modo con cui ogni volta Ridge tratta Brooke. E ovviamente si intrometterà in questa situazione dicendo la sua e, sicuramente, attaccando il Forrester.