Beautiful puntate America: Brooke va via? Commovente saluto con Ridge

In lacrime Brooke annuncia la sua partenza! Questo è ciò che è accaduto nel corso della puntata di Beautiful in onda oggi in America. La Logan, di fronte a Ridge, confessa di voler lasciare Los Angeles per andare a trovare Bridget. Non si tratterà, però, di un lungo viaggio. Infatti, lei stessa rivela al Forrester che starà via per un periodo molto breve. In questo modo, Ridge potrà avere la possibilità di capire cosa vuole per il suo futuro. Ma perché accade ciò? Le ultime anticipazioni americane segnalano non pochi problemi per questa coppia. In particolare, sappiamo che Thomas riesce a rovinare il matrimonio di suo padre, allontanandolo da Brooke. Quanto succede in questa circostanza dà la possibilità a Shauna di farsi avanti con Ridge! La madre di Flo, attratta dallo stilista, fa di tutto pur di conquistarlo. Ad appoggiare le sue folli idee ovviamente c’è Quinn. Ripercorrendo in breve gli ultimi mesi, vi anticipiamo che la crisi diventa talmente seria da causare una rottura!

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke annuncia la sua partenza

Assisteremo alla rottura tra Brooke e Ridge. Il Forrester si lascia consolare da Shauna, che sembra essere l’unica persona in grado di comprenderlo. Durante la sua crisi coniugale con Ridge, Brooke si scambia inaspettatamente un bacio con Bill! Tutto questo porta Shauna a compiere un basso davvero azzardato. La madre di Flo riesce a sposare il Forrester a Las Vegas! Ma attenzione: Ridge non ricorda nulla di quanto accaduto. Ovviamente Quinn appoggia subito l’unione avvenuta tra i due, mentre gli altri protagonisti restano senza parole. Di fronte a quanto accaduto, Brooke invece appare disposta a tutto pur di riconquistare il cuore di Ridge. La Logan è, infatti, convinta che niente potrà separarli. Ed ecco che il padre di Thomas si riavvicina nuovamente a Brooke, sebbene pensi ancora a Shauna. Ma la madre di Hope prende una decisione inaspettata in questa fase della trama!

Beautiful punate americane Brooke e Ridge, la promessa: la Logan in lacrime lascia Los Angeles

Brooke, nel corso della puntata andata in onda oggi in America, raggiunge Ridge alla Forrester Creations, dove annuncia la sua partenza. In questo modo, la Logan vuole dare del tempo allo stilista per capire cosa vuole davvero. Lei è già certa di voler un futuro con lui. Brooke insiste che non c’è niente che non possano superare e poi si rinfacciano a vicenda quanto accaduto negli ultimi mesi. Durante questo confronto, Ridge ammette di voler passare il resto della sua vita con lei e che sarà lì ad attenderla quando tornerà a Los Angeles. Questa dichiarazione non può non commuovere Brooke, che in lacrime bacia Ridge prima della partenza. Non sappiamo ancora cosa accadrà dopo la scelta presa dalla Logan, sicuramente Shauna approfitterà della sua assenza.