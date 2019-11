Beautiful puntate America, Brooke e Bill tornano insieme? La svolta

Puntate americane Beautiful, Brooke torna tra le braccia di Bill? La crisi con Ridge diventa sempre più forte

Brooke e Bill torneranno insieme? Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono completamente distrutto il matrimonio tra la Logan e Ridge. I due sembrano non riuscire a trovare quel punto d’incontro che possa riportarli a sorridere insieme. Le ultime vicende li hanno allontanati inevitabilmente e ora c’è anche una donna tra loro! Stiamo parlando di Shauna Fulton, la quale sembra essere disposta a tutto pur di conquistare il cuore del Forrester. Ebbene la madre di Florence pare riuscire nel suo intento, visto che diventa una persona molto importante per Ridge. Ogni volta che il padre di Steffy sta male riesce a trovare consolazione proprio tra le braccia di Shauna. Un vero e proprio tradimento ai danni di Brooke, che intanto si unisce a Hope nel suo piano contro Thomas. Ed è proprio quanto stanno cercando di fare le due Logan che porta Ridge ad allontanarsi dalla sua amata. Questo riporterà Brooke tra le braccia di Bill?

Beautiful anticipazioni americane: Brooke e Ridge in crisi come non mai

Dietro la crisi tra Brooke e Ridge, c’è Thomas! Le anticipazioni vedono Hope pronta a tutto pur di avere la custodia del piccolo Douglas e ci riesce. La Logan convince il Forrester a firmare i documenti che le permettono di essere legalmente la madre del bambino. Non appena Ridge scopre che Hope è riuscita nel suo intento va su tutte le furie! L’amministratore delegato della Forrester Creations è convinto che la Logan abbia manipolato suo figlio per raggiungere il suo scopo. Ancora, però, non sa che Hope ha spinto Thomas all’interno di una vasca composta da acido! Nel frattempo, Brooke è sempre più distante da Ridge.

Brooke torna insieme a Bill? Questa ipotesi non è da escludere

La coppia composta da Brooke e Ridge questa volta pare non riuscire a superare questo momento di crisi. Non è la prima volta che la Logan si ritrova a vivere momenti così drammatici. Questo in passato l’ha spesso portata tra le braccia di Bill. Pertanto, non è da escludere il fatto che anche questa volta potrebbe accadere. Ricordiamo, però, che Brooke in questo modo andrebbe a creare nuovamente una grande sofferenza a Katie, la quale ha da poco ritrovato la felicità proprio insieme a Bill.