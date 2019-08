Beautiful puntate America: Brooke colpisce Thomas? L’imminente dramma

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke pronta a tutto pur di salvare Hope da Thomas

Come vi abbiamo già rivelato, una tragedia sta per colpire i protagonisti di Beautiful. Scendendo nel dettaglio, le famiglie coinvolte nel dramma saranno i Forrester e i Logan. Un avvenimento porterà due personaggi, da sempre uniti, a lottare uno contro l’altro. Di chi stiamo parlando? Di Ridge e Brooke, ovviamente. La tanto amata coppia si ritroverà a vivere momenti di grande dolore, dopo che il segreto su Beth è uscito fuori. In particolare, vedremo l’amministratore delegato della Forrester Creations dare tutto il suo supporto a Steffy, la quale sta soffrendo per l’allontanamento da Phoebe/Beth. Dall’altra parte ci sarà Brooke, pronta a sostenere sua figlia Hope nel riformare la famiglia che tanto desidera con Liam. Ma ci sarà un’altra situazione che porterà i due coniugi Forrester ad allontanarsi. Le anticipazioni americane annunciano un nuovo e pericoloso piano di Thomas. Quest’ultimo giungerà da Hope, quando quest’ultima sarà sola in casa. A correre in suo soccorso ci penseranno Brooke e Ridge. La Logan, però, arriverà prima del marito.

Beautiful, Thomas solo con Hope: Brooke corre per salvare sua figlia

Hope si ritroverà sola, nella casa sulla scogliera, con Thomas. Ebbene la giovane Logan trascorrerà momenti davvero terribili, in quanto temerà il peggio. Il fratello di Steffy sa colei che ama ha intenzione di richiedere l’annullamento del loro matrimonio e questo lo porterà a essere ancora più instabile. Sin da subito Brooke nota la forte ossessione che Thomas prova nei confronti di Hope, ma Ridge non ha mai realmente preso in considerazione questa ipotesi. Ed ecco che ora il giovane Forrester si dimostrerà pronto a tutto pur di ricucire il suo rapporto con Hope. Le anticipazioni annunciano l’arrivo immediato di Brooke, che probabilmente commetterà un gesto molto forte. In ogni caso, sappiamo che a settembre Thomas sarà ancora presente, dunque non morirà durante questo scontro.

Brooke protagonista di una nuova tragedia: la Logan colpirà Thomas?

Non sappiamo chi sarà realmente protagonista di questo imminente dramma, nelle prossime puntate in onda in America. Il tutto accadrà la prossima settimana, quando Brooke cercherà di proteggere sua figlia Hope. C’è chi anticipa che Thomas colpirà la Logan e c’è, invece, chi è certo che sarà proprio la donna a commettere questo tipo di gesto. Brooke potrebbe, infatti, colpire il giovane Forrester per salvare sua figlia. Ridge arriverà sul posto, ma sarà ormai troppo tardi per impedire la tragedia. Brooke colpirà Thomas e lo farà cadere dalla scogliera? Sono davvero tante le ipotesi e i fan della soap non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.