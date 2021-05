Beautiful puntate America, anche Brooke vicina alla verità su Liam e Bill

Anche Brooke scoprirà il grande segreto di Liam e Bill nelle prossime puntate americane di Beautiful? Hope ormai conosce tutta quanta la verità su quanto accaduto quella notte fatale. Sa che il suo amato è una persona che non farebbe del male a nessuno e che si è trattato di un incidente. La giovane Logan, però, non reagisce bene quando scopre tutto il piano messo in atto da Bill per insabbiare le prove e proteggere suo figlio. Il capo della Spencer Publications ha, infatti, un confronto acceso con Hope, la quale è convinta che la polizia avrebbe creduto alle parole di Liam, se quest’ultimo avesse raccontato la verità.

Bill non è dello stesso avviso e così chiede a Hope di continuare a mantenere il segreto. In particolare, le fa notare che la sua famiglia potrebbe andare distrutta e che Beth e Kelly potrebbero avere un futuro senza il padre. Nel frattempo, Thomas appare disposto a tutto pur di conoscere l’identità della persona che ha ucciso Vinny Walker. Va segnalato che il ragazzo potrebbe non essere morto a causa dell’incidente con l’auto. Le indiscrezioni parlano di una violenta lite che Vinny avrebbe avuto prima di finire sul ciglio della strada in fin di vita.

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Thomas, però, scopre il segreto di Liam e Bill. Ebbene, il giovane Forrester ascolta di nascosto una conversazione tra il primo e Hope. Inaspettatamente, decide di essere leale alla Logan e di non parlare con nessuno della questione. Neanche alla stessa Hope rivela di essere a conoscenza della verità. Nonostante ciò, bisogna stare attenti alle prossime mosse di Thomas, che potrebbe sfruttare questa situazione per mettere fuori gioco Liam.

Ma c’è un altro personaggio che presto potrebbe scoprire questo gravissimo segreto. Si tratta di Brooke. La moglie di Ridge ha sempre fiuto per questo genere di notizie, soprattutto quando c’è di mezzo Hope. La Logan è sicura che sua figlia non sia più serena e che qualcosa la stia turbando parecchio. Pertanto, inizierà a farle delle domande, a cui ovviamente pretenderà di avere delle risposte.

Hope deciderà di svelare a sua madre cosa sta accadendo? Non è assolutamente una svolta da escludere questa. Brooke sarà intenzionata a ottenere informazioni sul motivo per cui la vita della figlia non torna alla normalità sebbene abbia perdonato Liam. Un altro protagonista che è ormai vicino alla verità è Wyatt. In realtà, quest’ultimo è da qualche tempo alla ricerca di risposte. Bill, però, sceglie sempre di non sbilanciarsi con lui.

Liam è pronto ad andare dalla polizia dopo aver confessato la verità a Hope, ma Bill riuscirà a fermarlo!