Beautiful, oggi e domani non va in onda: quando torna nel 2021

Pausa televisiva per la soap opera durante i due giorni di festa che determinano inizio e fine dell’anno. Ecco quando la rivedremo in tv

Oggi 31 dicembre 2020 e domani 1 gennaio 2021 la soap opera Beautiful non andrà in onda. Canale 5 ha deciso di riorganizzare il suo palinsesto per festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo. L’appuntamento con una delle soap più longeve e amate dai telespettatori tornerà sabato 2 gennaio.

Al posto di Beautiful, come riportato da Coming soon, l’ultimo giorno dell’anno verrà mandato in onda Le pagine della nostra vita, la celebre pellicola tratta dal libro best seller di Nicholas Sparks. La storia parla della storia d’amore tra i due protagonisti interpretati da Ryan Gosling e Rachel McAdams ed è ambientata negli anni Trenta. Mentre per il Primo dell’anno il palinsesto di Canale 5 ha scelto di trasmettere The Cup – In corsa per la vittoria, basato sulla biografia di Dermot Weld, il famoso allenatore di cavalli che ha aiutato un fantino a vincere la Melbourne Cup del 2002. Entrambi verranno trasmessi in fascia pomeridiana a partire dalle 13.40.

Si preannuncia dunque una programmazione ricca per un pomeriggio in compagnia di Canale 5.

Beautiful, cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle puntate precedenti i riflettori sono stati totalmente puntati sul triangolo amoroso Shauna, Ridge e Brooke. La prima ha cercato in tutti i modi di insidiare il famoso stilista e continuerà a farlo anche in futuro. Il rapporto tra quest’ultimo e la sua Logan sarà fortemente compromesso anche dall’intervento di Thomas Forrester, che ha appena scoperto il bacio tra il padre e la Fulton.

Nelle prossime puntate, per lo meno quelle che saranno trasmesse dal 2 all’8 gennaio 2021 in Italia, i protagonisti indiscussi saranno Brooke, Ridge, Liam e Hope. Dopo aver cercato il più possibile di rimettere pace e serenità nel rapporto tra lui e la moglie, lo stilista esploderà di rabbia nel momento in cui Hope avanzerà l’ipotesi di allontanare definitivamente il piccolo Douglas dalle grinfie del padre. Brooke infatti si recherà a casa di Thomas per fargli firmare i documenti per l’adozione, anche se Liam non è ancora del tutto sicuro della decisione delle due donne.

Thomas, ammaliato dalla bellezza di Hope e dai sentimenti contrastanti che prova per lei, inizierà a cedere. Non appena però si renderà conto del tranello, si recherà a casa della figlia di Brooke per riprendersi il bimbo. Quest’ultimo tuttavia apparirà decisamente spaventato di tornare a stare con il padre.

Nel frattempo Ridge cercherà in tutti i modi di far riappacificare i suoi due figli, Steffy e Thomas. La Forrester è ancora molto provata nei confronti del fratello per tutto quello che ha combinato. Ma ne vedremo delle belle, come anticipato nelle puntate americane.