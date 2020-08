Beautiful in ferie da lunedì 3 agosto 2020: ecco quando torna in onda

Stop a Beautiful in Italia. Da lunedì 3 agosto 2020 la soap opera americana è ufficialmente in ferie. Anche quest’anno Mediaset ha scelto di preservare The Bold and The Beautiful e i suoi buoni ascolti tv nel mese più caldo. Hope, Liam, Thomas e compagnia bella torneranno in onda lunedì 24 agosto, nel consueto slot delle 13.40-14.05. Questa interruzione allungherà ancora di più il divario tra le puntate italiane e le puntate americane, che è di circa un anno. Neppure la recente interruzione negli Stati Uniti, dovuta all’emergenza Coronavirus, ha accorciato le distanze. Tra l’altro la serie è di recente tornata in onda in America dopo un break piuttosto lungo. In Italia, intanto, toccherà attendere l’autunno per assistere alla grande rivelazione, quella inerente Beth, la primogenita di Hope e Liam.

Beautiful va in ferie: slitta la grande rivelazione sulla figlia di Hope

Hope scoprirà in Italia che la figlia Beth è viva solo tra settembre e ottobre. Il brodo si allunga ancora di più e sono tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che ci attendono. Dopo aver provocato la morte di Emma, Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. Notte di passione che infastidisce Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. In seguito alle nozze Hope diventa a tutti gli effetti la madre di Douglas ma Liam non si arrende e comincia ad indagare sul passato di Flo, che tutti credono la madre biologica di Phoebe. Tra una ricerca e un’altra viene informato dei fatti dal piccolo Douglas che, per caso, ha origliato una conversazione tra Flo e Thomas. Quando Hope scopre la verità si riprende Beth, promettendo a Steffy che potrà rivedere la bambina quando vuole.

Hope e Liam si sposano di nuovo nelle puntate americane di Beautiful

Nelle ultime puntate americane di Beautiful Hope Logan e Liam Spencer sono ufficialmente moglie e marito. E Steffy? Per la Forrester, mamma single della piccola Kelly, si parla di un nuovo amore: la new entry Finn. Un dottore che Steffy incontra in ospedale dopo un brutto incidente provocato da Bill Spencer. Tra i due nasce subito una immediata complicità e sintonia che al momento però non è stata ancora sviluppata del tutto. Thomas, invece, dopo il divorzio da Hope prova a far ingelosire la Logan con la modella Zoe Buckhingham, ma fallisce nel suo intento. In città ritorna pure Zende, il nipote di Eric Forrester, ex di Nicole Avant.