Beautiful, la strana mossa di Liam colpisce Thomas: Hope preoccupata

Le anticipazioni americane segnalano che lo Spencer compirà un gesto davvero insolito che non farà altro che complicare la posizione in cui si ritrova

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Thomas avrà maggiori sospetti su Liam. Le anticipazioni americane confermano che lo Spencer continuerà a essere tormentato dal segreto riguardante Vinny Walker. Convinto di averlo ucciso, Liam farà qualcosa di insolito. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Bill stranamente chiederà scusa a Thomas! Questo suo gesto lascerà perplesso lo stilista di moda, il quale inizierà a domandarsi il motivo per cui il rivale dovrebbe essere dispiaciuto. Pertanto, la nuova mossa di Liam renderà Thomas sospettoso. Presto il figlio di Ridge potrebbe iniziare a mettere insieme i pezzi, arrivando a scoprire il segreto degli Spencer.

Infatti, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un nuovo acceso confronto tra Thomas e Bill. Nel frattempo, Hope inizierà a preoccuparsi seriamente dell’atteggiamento tenuto da Liam. La giovane Logan tenterà di dare un senso alle azioni dello Spencer. Non riuscirà comunque a comprendere il motivo dei suoi timori. Hope è convinta che Liam dovrebbe ora essere felice, visto che finalmente sono tornati insieme. Vive a casa con lei e i bambini, proprio come desiderava. Ma è impossibile per Hope non notare il suo nervosismo. Le scuse a Thomas non faranno altro che preoccupare ancora di più la Logan.

A questo punto, sembra proprio che il Forrester sia pronto a trovare la verità e così si presenterà a sorpresa alla Spencer Publications, con lo scopo di incontrare Dollar Bill. Pare che quest’ultimo sia ora intenzionato a incastrare Thomas, facendolo passare come il responsabile della morte di Vinny. Non sarebbe un compito poi così difficile, visto che più volte il figlio di Ridge ha dimostrato di essere una persona folle e disposta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Oltre ciò, Bill è certo che non farà finire in carcere una persona senza scheletri nell’armadio.

Le indagini della polizia si avvicineranno sempre di più a Liam. Pertanto, Bill cercherà disperatamente di proteggere suo figlio. Questo comportamento genererà in Thomas ulteriori sospetti, visto che il capo della Spencer Publications non è di certo un santo. A complicare la situazione ci penserà Wyatt, il quale nutrirà sempre più dubbi. Il figlio di Quinn continuerà a notare lo strano comportamento di Liam e chiederà nuovamente a suo padre delle spiegazioni.

Sentendosi sotto pressione, Bill non reagirà bene di fronte alle numerose domande di Wyatt. Il patriarca della famiglia Spencer sta spingendo troppo oltre l’insabbiamento dell’incidente e alla fine potrebbe uscire tutto allo scoperto.