Beautiful, la nuova vita di Jacqueline MacInnes Wood: “Sono felicissima..”

Jacqueline MacInnes Wood, la nuova vita da mamma: Steffy di Beautiful si racconta

L’attrice e interprete di Steffy Forrester in Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood, si racconta in un’intervista per Nuovo Tv. Al settimanale, racconta la sua nuova vita dopo la nascita del piccolo Rise. Il bambino, nato lo scorso 4 marzo, è riuscito a portare una luce super positiva nella vita di Jacqueline e in quella di suo marito, Elan Ruspoli, di origini italiane. I due si sono incontrati grazie a un amico della nota attrice e secondo quest’ultima si è trattato di destino. Infatti, l’interprete della figlia di Ridge Forrester non ha mai nascosto di avere un debole per l’Italia e per gli uomini italiani. Convolati a nozze proprio in Sardegna, Jacqueline ed Elan hanno dato alla luce Rise, un nome che non è stato scelto per caso e che significa crescita. L’attrice rivela che il neonato è molto attivo e quando lo portava in grembo non vedeva l’ora di poter guardare i suoi occhi. Una nuova vita per Jacqueline che però non rinuncia al suo lavoro. I fan non devono temere, poiché continueremo a vederla nella nota soap americana nel ruolo di Steffy.

Jacqueline MacInnes Wood: il premio del Daytime Emmy Awards e la scelta del nome di suo figlio

Diverse sono le gioie e le sorprese di questi ultimi mesi per Jacqueline. Tra queste vi è il premio Daytime Emmy Awards come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. L’attrice definisce questo momento come “una fantastica sorpresa”. Prima di andare alla premiazione, però, l’interprete di Steffy ha dovuto vivere qualche piccola complicazione: Rise le ha sporcato il vestito e le si è addirittura rotto un tacco. Tutto, poi, è andato per il meglio. “Sono felicissima, è un momento meraviglioso. Magico”, confessa Jacqueline. L’attrice rivela anche il motivo per cui, insieme a Elan, hanno scelto il nome Rise per il loro primo figlio. Scendendo nel dettaglio, hanno scelto questo nome perché per loro il bambino rappresenta una “forza nuova, un cambiamento positivo verso un mondo migliore”.

Jacqueline MacInnes Wood non abbandona il set di Beautiful e la sua Steffy: “Ha tanto da fare e da raccontare”

Un periodo magico per la bellissima Jacqueline, che decide di non abbandonare comunque il set della nota soap. “Beautiful è come una famiglia per me e la mia Steffy ha tanto da fare e da raccontare. Come sempre, le questioni di cuore sono all’ordine del giorno. E vedrete che, soprattutto con Liam, le cose si complicheranno molto”, anticipa l’attrice. Si sente una donna fortunata, anche grazie alla presenza di Elan, che lo definisce come un padre magnifico.