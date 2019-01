Beautiful, la figlia di Hope e Liam muore: il gesto di Steffy e Taylor

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Liam e Hope muore, Steffy e Taylor offrono il loro appoggio

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano la morte della figlia di Hope e Liam. Una dolorosa scomparsa quella della piccola Beth, che non riesce a sopravvivere al parto. I due tornano a Los Angeles dopo quanto accaduto e riuniscono tutta la loro famiglia a casa Forrester. Qui tutti cercano di dare sostegno e calore a Hope e Liam, in particolare alla prima. È grande la sofferenza che sta provando la povera Logan, che avrebbe voluto abbracciare e stringere a sé la figlia. Anche Bill e Brooke, in qualità di nonni, sono distrutti per quanto accaduto. Ed ecco che a casa Forrester giungono anche Taylor e Steffy. Inizialmente la psicologa non vuole prendere parte alla riunione, in quanto crede che non sia il caso. Al contrario la figlia di Ridge vuole dare tutto il suo sostegno a Liam e Hope, sebbene non sappia quali siano le parole giuste da dire a entrambi. Alla fine, anche Taylor decide di donare la sua forza alla coppia e a tutta la famiglia.

Hope e Liam distrutti: Taylor e Steffy corrono a dargli sostegno

La figlia di Hope e Liam non sopravvive al parto e ora tutta la loro famiglia si unisce a questo grande dolore. Importante è il gesto di Taylor e Steffy. Sebbene ultimamente le due abbiano avuto delle divergenze con Hope, decidono comunque di prendere parte alla riunione di famiglia per salutare la piccola Beth. Entrambe hanno voglia di dare conforto alla coppia per questa grande perdita. In particolare, Taylor comprende il dolore che sta provando Brooke, sua grande rivale da sempre. Ma in questo caso, la Hamilton mette da parte tutte le divergenze e dà il suo sostegno alla Logan. Taylor accarezza il braccio a Brooke, facendole capire che è pronta a starle accanto in questo momento di grande dolore.

La figlia di Hope e Liam è morta? Gli ultimi spoilers annunciano importanti colpi di scena

Ma è davvero morta la figlia di Liam e Hope? Questa è la domanda che in molti telespettatori si stanno ponendo. Infatti, in questi ultimi giorni gli spoilers annunciano che il dottor Reese potrebbe aver finto la morte della bambina per poterla vendere. Il motivo? Con il denaro che avrebbe ricavato, avrebbe potuto pagare un grosso debito. Non ci resta che attendere per scoprire se Beth sia viva oppure no.