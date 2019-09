Beautiful, Katie tra la vita e la morte: la dichiarazione d’amore di Bill

Anticipazioni americane Beautiful: Katie ricoverata in ospedale, Bill disperato

I telespettatori americani stanno assistendo a un momento drammatico in Beautiful. Scendendo nel dettaglio, Katie finisce in ospedale in gravissime condizioni. Anni fa ha ricevuto un trapianto di cuore, grazie a suo fratello Storm. Ora, però, la dolce Logan ha bisogno di effettuare un trapianto di rene. Improvvisamente sviene di fronte a Bill e viene trasportata in ospedale priva di sensi. Proprio in questa circostanza il capo della Spencer Publications appare sconvolto e disperato. Da poco ha ritrovato la serenità insieme a Katie e al loro piccolo Will. Infatti, Thorne si fa da parte per permettere loro di formare una famiglia unita e serena, capendo che tra Bill e Katie l’amore non si è mai spento. Ed ecco che nella loro serenità accade qualcosa di davvero inaspettato. Un grave problema per la più piccola delle sorelle Logan, che fortunatamente continua ad avere al suo fianco lo Spencer. Quest’ultimo inizia, però, a innervosirsi quando capisce che il dottor Armstrong non ha ancora trovato la soluzione per salvare la sua Katie.

Beautiful, Bill disperato: Katie in gravissime condizioni di salute

Bill si trova a fianco a Katie, all’interno dell’ospedale. Priva di sensi, la Logan non può rispondere allo Spencer, che continua a pregarla di risvegliarsi. Tutto sembra inutile, ma ha urgentemente bisogno di effettuare un trapianto di rene. Il padre di Liam ricorda al dottor Amrstrong che Katie è una paziente che in passato ha effettuato un trapianto al cuore. Un momento terribile per Bill, il quale fa uscire fuori tutte le sue emozioni. “Katie, mi senti?” Chiede lo Spencer alla sua amata, sperando di rivederla riaprire gli occhi. In lacrime, le assicura che lei è una combattente e che riuscirà a superare questo momento così complicato.

Katie priva di sensi in ospedale: la dichiarazione d’amore di Bill

Nel vedere Katie priva di sensi e attaccata ai monitor, Bill appare fortemente provato. Il capo della Spencer Publications le confessa che ha bisogno che lei torni. “Sei una combattente e uscirai di qui. Ci riuscirai”, dichiara Bill in lacrime. Un momento commovente che, durante la messa in onda della puntata di ieri in America, ha emozionato i telespettatori. Intanto, ad approfittare di questo momento ci pensa Thomas. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di portare avanti i suoi folli piani!