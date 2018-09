Beautiful in onda anche di sabato: anticipazioni sulle puntate italiane

Beautiful anticipazioni, la soap opera in onda anche di sabato: due triangoli amorosi

Beautiful va in onda anche nel primo pomeriggio di sabato. La soap americana continua a essere caratterizzata da diversi colpi di scena. In particolare, al centro della scena continua a esserci il triangolo Steffy, Bill e Liam. Quest’ultimo decide di fare definitivamente pace con il padre. Il capo della Spencer Publications ammette di aver commesso vari errori, ma ora ha intenzione di migliorarsi e di non commetterne degli altri. Nel frattempo, anche un altro triangolo sta iniziando a farsi strada nel corso delle puntate in onda su Canale 5. Stiamo parlando di quello composto da Brooke, Thorne e Ridge. In particolare, vedremo quest’ultimo raggiungere Steffy per mostrarle l’anello di fidanzamento che ha intenzione di regalare alla Logan. Il Forrester decide di fare la proposta di matrimonio a Brooke organizzando una cena molto romantica. Intanto, Thorne confessa a Eric di non riuscire più a sopportare l’arroganza del fratello e di voler conquistare il cuore della Logan. Quinn, però, consiglia il marito e non farsi coinvolgere da questa guerra.

Ridge fa la proposta di matrimonio a Brooke: la Logan accetta di diventare sua moglie

Continua la guerra tra Thorne e Ridge. I due non si sfidano solo sul campo lavorativo, ma anche in quello amoroso. Entrambi vorrebbero convolare a nozze con Brooke, la quale si ritrova a dover scegliere uno dei due fratelli Forrester. Ed ecco che di fronte alla proposta di matrimonio di Ridge, la Logan risponde con un bel sì. La coppia torna finalmente a sorridere insieme, ma Brooke non intende indossare l’anello di fidanzamento finché non verrà effettuato il divorzio con Bill. Intanto, ignaro di tutto, Thorne continua a pressare Eric, chiedendogli di allontanare Ridge dalla Forrester Creations. Inoltre, l’uomo rivela al padre di voler far capire a Brooke che Ridge non è la persona giusta per lei.

Steffy e Liam in ospedale: la coppia riceve una notizia inaspettata

Nel frattempo, Steffy decide di andare a fare una visita dal dottore. Qui viene raggiunta da Liam, il quale arriva in tempo per ricevere una bellissima notizia. Vi anticipiamo che mentre il giovane Spencer salta di gioia di fronte a questa scoperta, la figlia di Ridge appare turbata a preoccupata.