Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Steffy resta incinta

Beautiful anticipazioni: Steffy scopre di essere incinta, Liam entusiasta

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy scopre di essere incinta. La figlia di Ridge e Liam finalmente stanno vivendo in armonia il loro matrimonio, senza pensare ai problemi legati al passato. Ed ecco che la giovane Forrester decide di fare una visita dal medico. Proprio quando si trova nello studio medico ecco che arriva Liam, il quale riceve la notizia inaspettata. Il dottore annuncia ai due che sono in attesa di un figlio. Mentre lo Spencer si mostra felice per quanto ha appena saputo, Steffy appare subito molto turbata. La figlia di Ridge è preoccupata per questa gravidanza in quanto non sa se il bambino sia di Liam oppure di Bill. Proprio dopo la notte trascorsa con il suocero, Steffy scopre di essere incinta. Questo particolare non può che turbare la giovane Forrester, che non riesce a esultare di felicità nonostante la bellissima notizia. Qualora il bambino sia di Bill il suo matrimonio sarebbe rovinato per sempre.

Steffy in crisi dopo aver scoperto di essere incinta, Liam esulta di felicità

Steffy scopre di essere incinta ma questa notizia non la rende felice. La figlia di Ridge non può fare a meno di continuare a pensare alla notte trascorsa con Bill. Proprio mentre sta cercando di mettere finalmente da parte quanto accaduto con il suocero, ecco che riceve questa inaspettata notizia. Il dubbio che il bambino non sia di Liam la tormenta al punto che appare devastata e distrutta di fronte a questa gravidanza. Dall’altra parte, suo marito è più che felice di diventare padre, ma ancora non sa che Steffy ha trascorso una notte di passione proprio con suo padre. Il bambino potrebbe, dunque, non essere figlio suo e questo porta la figlia di Ridge a pensare al peggio.

Steffy decide di fare un test di paternità per scoprire chi è il padre del bambino tra Liam e Bill

Mentre Liam immagina una vita felice con Steffy e il loro bambino, la giovane Forrester decide di fare un test di paternità. La figlia di Ridge deve assolutamente scoprire di chi è il figlio che aspetta. Intanto, l’ignaro Liam è pronto a rendere ufficiale la gravidanza della moglie informando tutti i suoi cari.